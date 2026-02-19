close global

Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO

Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO

Aloisio Hernández
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 18 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: CONFIRMADO por la FIA - Cadillac SE ADELANTA para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - La F1 quiere CENSURAR al mexicano y Max Verstappen. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4274 votos

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso duplica sus ingenieros; Checo Pérez se adelanta para 2026
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso duplica sus ingenieros; Checo Pérez se adelanta para 2026

  • hace 37 minutos
Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Cadillac SE ADELANTA para 2026; La F1 quiere CENSURARLO

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Revelan al NUEVO COMPAÑERO; Decisión de la FIA con el motor
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Revelan al NUEVO COMPAÑERO; Decisión de la FIA con el motor

  • 3 hours ago
F1 lanza la foto OFICIAL de pilotos con Checo para 2026 y fans denuncian fallas
Formula 1

F1 lanza la foto OFICIAL de pilotos con Checo para 2026 y fans denuncian fallas

  • Ayer 22:30
¿Qué es el sandbagging? La VENTAJA para Colapinto en el F1
Formula 1

¿Qué es el sandbagging? La VENTAJA para Colapinto en el F1

  • Ayer 22:18
¡Esto AYUDA a Sainz! Ferrari afirma que Mercedes se 'esconde' en las pruebas de F1
Formula 1

¡Esto AYUDA a Sainz! Ferrari afirma que Mercedes se 'esconde' en las pruebas de F1

  • Ayer 21:39
Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1
2.500+ views

Los TIEMPOS de Checo y Bottas con Cadillac en el test de F1

  • 30 enero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
2.500+ views

ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac

  • 5 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero

