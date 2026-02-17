Hamilton nombra el deporte que le ATERRA probar

El siete veces campeón Lewis Hamilton ha confesado cuáles deportes le llaman la atención fuera de la F1, mientras se viven con intensidad los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Entre sus aficiones destaca el snowboard, aunque también admite tener un temor especial a una de sus modalidades.

A sus 41 años, Hamilton es un entusiasta del snowboard y aprovechó el receso de la F1 para deslizarse por la nieve junto a su familia. Incluso compartió encantadoras imágenes y vídeos en la montaña con su sobrina Willow a través de este enlace: ver imágenes.

El piloto de Ferrari también se tomó un merecido descanso durante el breve receso invernal tras una decepcionante primera temporada con la Scuderia. Tras importantes cambios en el equipo de Ferrari y en su círculo personal, Hamilton está centrado en los preparativos para la temporada 2026, en la que sus críticas a las nuevas regulaciones se han convertido en tema central en el paddock.

La semana pasada, tras su primera salida al volante del SF-26 en Baréin, Hamilton comentó que a los aficionados les costará entender toda la nueva terminología surgida de la actualización de las normas sobre chasis y unidad de potencia, opinión que compartió también su compatriota y actual campeón Lando Norris.

La presencia de la F1 en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El piloto ha desplazado momentáneamente la polémica previa a la temporada de F1 para contarnos lo que disfruta cuando está fuera de las pistas, justo cuando los Juegos Olímpicos de Invierno entran en su última semana.

En un vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram de Ferrari, Hamilton reveló: "He estado siguiendo el esquí de fondo, una de mis grandes pasiones. Voy a ver la modalidad halfpipe; me encanta el snowboard y, aunque realmente me gustaría probarlo, tengo un miedo tremendo a intentarlo", concluyendo con una risita nerviosa.

Sin embargo, es probable que Ferrari aconseje al ex piloto de Mercedes que posponga cualquier intento en el halfpipe hasta que concluya su etapa con el rojo. La influencia de la F1 se hizo notar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, donde los comentaristas usaron con frecuencia términos del automovilismo para resaltar la importancia de la línea de carrera en pruebas tan caóticas.

Incluso el recientemente desaparecido DRS fue mencionado durante la cobertura del snowboard cross el domingo, momentos antes de que Charlotte Bankes y Huw Nightingale, del Team GB, hicieran historia al conquistar la medalla de oro en el evento mixto.

El temido halfpipe del que habló Hamilton fue también el escenario en el que el snowboarder australiano Scotty James volvió a quedarse sin conseguir la codiciada medalla de oro, en un final emotivo en su quinta participación olímpica. James mantiene una estrecha amistad con el querido ex piloto Daniel Ricciardo y, además, es cuñado del piloto de Aston Martin Lance Stroll, tras casarse con su hermana Chloe Stroll en 2023. La pareja también celebra la llegada de su bebé, cuyo abuelo es, por supuesto, Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin F1.

