Colapinto, Antonelli y las diferentes historias dentro de la NUEVA temporada de Drive To Survive

Franco Colapinto, Kimi Antonelli y varios de los pilotos son parte central del adelanto que ha revelado Netflix sobre Drive to Survive.

El piloto de Alpine vio cómo la historia de su incorporación al inicio será uno de los elementos que cubrirá la famosa serie de Netflix en streaming que recapitula lo mejor de la anterior temporada de F1.

Además, señalan el enfoque hacia los novatos como Andrea Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto particularmente.

Por último, muestran ángulo sobre los diferentes cambios de alineaciones de los equipos, y lo sucedido entre Horner, Max Verstappen y los McLaren. A continuación, el video del adelanto de la serie que saldrá disponible a partir del 27 de febrero.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

