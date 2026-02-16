SORPRESA: El importante ranking que lidera Carlos Sainz de cara a 2026

Carlos Sainz ha liderado, solo por detrás de McLaren, un importante ranking de la F1 previo a 2026.

La primera prueba de pretemporada de F1 en el Circuito Internacional de Bahrain ha concluido. Aunque analizar los tiempos por vuelta es interesante, lo primordial fue acumular kilómetros en pista. GPFans nos presenta un resumen con la distancia recorrida por cada equipo de Fórmula 1 y fabricante de motores.

Durante los tres días de pruebas en Sakhir, la acción se desarrolló sin mayores sobresaltos. No se registraron accidentes y las pocas banderas rojas se debieron a coches detenidos, espejos caídos o ajustes en los sistemas. El primer día, el Alpine pilotado por Franco Colapinto obligó a neutralizar la sesión.

Mercedes y Red Bull Racing pasaron gran parte del segundo día en boxes por problemas de fiabilidad, mientras que el tercer día se detuvo la actividad cuando la Ferrari de Lewis Hamilton se quedó inmóvil. Por su parte, Kimi Antonelli marcó el tiempo más rápido en su Mercedes, con 1:33.669.

La división de motores de Mercedes puede estar satisfecha con esta semana de pruebas, aunque fueron los equipos clientes, McLaren y Williams, quienes acumularon la mayor cantidad de kilómetros en Bahrain.

Equipo Vueltas totales Kilómetros totales McLaren 422 2284 Williams 422 2284 Ferrari 420 2273 Haas 390 2111 Audi 353 1910 Red Bull 343 1856 Racing Bulls 326 1764 Cadillac 320 1732 Alpine 318 1721 Mercedes 282 1526 Aston Martin 206 1115

Resumen de proveedores de motores

La frustración es notable en Aston Martin, ya que el "equipo fábrica" de Honda no logró recorrer la distancia esperada, lo que resulta preocupante en términos de fiabilidad.

Proveedor de motor Vueltas totales Kilómetros totales Mercedes 1444 7815 Ferrari 1130 6116 Red Bull Ford 669 3621 Audi 353 1910 Honda 206 1115

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

