﻿
Colapinto at Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Sufre en Bahrein; Alpine no mejora

F1 Franco Colapinto Hoy: Sufre en Bahrein; Alpine no mejora

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 11 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

La mañana de Bahréin exhibe a Colapinto y Alpine; Williams y Sainz lo aprovechan. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: Cadillac CONFIRMA que quieren ACABAR con Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Alpine revela la VERDADERA razón de la complicada temporada de Colapinto. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine apunta a un ambicioso e irreal objetivo para Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine realiza una demandante exigencia para la nueva temporada. ::: LEER MÁS

F1 Franco Colapinto Hoy: Sufre en Bahrein; Alpine no mejora
Formula 1

F1 Franco Colapinto Hoy: Sufre en Bahrein; Alpine no mejora

  • hace 45 minutos
Checo Noticias Hoy: Quieren ACABAR con Colapinto; DUDAS con Ferrari
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Quieren ACABAR con Colapinto; DUDAS con Ferrari

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: Alonso provoca TRAICIÓN a Lewis Hamilton
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso provoca TRAICIÓN a Lewis Hamilton

  • Hoy 00:00
Todo sobre el primer día de pretemporada de Checo con Cadillac en Bahrein
Formula 1

Todo sobre el primer día de pretemporada de Checo con Cadillac en Bahrein

  • Ayer 20:57
Newey diseñó el coche de Alonso ANTES de unirse a Aston Martin
Aston Martin

Newey diseñó el coche de Alonso ANTES de unirse a Aston Martin

  • Ayer 20:00
Resultados de las pruebas de F1 2026: tiempos y vueltas en Bahréin mientras Hamilton vuela
Pruebas de pretemporada 2026

Resultados de las pruebas de F1 2026: tiempos y vueltas en Bahréin mientras Hamilton vuela

  • Ayer 14:24
