¿Por qué hay tantas pruebas de F1 este año?

El año pasado, la Fórmula 1 celebró 75 años de campeonato, un momento muy significativo en la historia del deporte. Sin embargo, la temporada 2026 marca la mayor transformación en las regulaciones de chasis y motores de la era moderna, lo que conlleva un extenso período de pruebas previas a la temporada.

De cara a la primera carrera del campeonato 2026, programada para el 8 de marzo, se han organizado tres sesiones de pruebas. El mes pasado se realizó una prueba privada en Barcelona y, ahora, los 11 equipos se dirigen al Circuito Internacional de Baréin para dar inicio a la primera de las dos etapas restantes de testeo.

El miércoles 11 de febrero, los equipos y pilotos de la parrilla 2026 continuarán sus preparativos en el primer día de pruebas en Baréin. Durante los días siguientes, jueves 12 y viernes 13 de febrero, los monoplazas volverán a rodar en la pista entre las 10:00 y las 19:00 (hora local AST), mientras Sky F1 transmitirá en directo la última hora de cada jornada a partir de las 15:00 GMT.

La segunda semana de pruebas en Baréin se llevará a cabo del miércoles 18 al viernes 20 de febrero. Para conocer las fechas clave, los horarios y cómo ver la transmisión en directo, consulta el siguiente enlace: Fechas, horarios y detalles para la transmisión.

Pruebas previas en F1 se triplican para 2026

¿Por qué se han incrementado tanto los días de testeo para la temporada 2026? Mientras el año pasado los 10 equipos contaron con solo tres días en pista para prepararse, ahora esos mismos constructores y el nuevo escudería estadounidense, Cadillac, dispondrán de nueve días para afinar todos los detalles.

La razón principal es que 2026 marca el comienzo de un nuevo ciclo reglamentario. Esto implica adaptarse a coches más pequeños y ligeros, nuevos sistemas de propulsión, una completa revisión de las normas aerodinámicas y una gran cantidad de terminología y dispositivos nuevos. Por ello, se ha considerado justo otorgar tres veces el tiempo disponible en la pretemporada del año pasado para que pilotos y equipos se familiaricen con sus nuevas máquinas.

Además del calendario oficial de pruebas, los equipos pueden organizar sus propios shakedowns, como hizo recientemente Williams al no participar en ninguno de los cinco días ofrecidos en Barcelona.

¿Qué esperar de las pruebas previas en Baréin para la temporada 2026?

Con miras a un calendario de pretemporada muy apretado, el director del equipo Williams, James Vowles, comentó cómo se prevé distribuir las tres semanas de testeo entre la mayoría de los equipos. "El pasado nos muestra cómo pueden desarrollarse las cosas", afirmó el ingeniero antes de decidir no asistir a Barcelona.

Vowles explicó: "En la primera prueba en Baréin nos centraremos en el trabajo con los neumáticos. La aerodinámica no será primordial en esta fase; lo fundamental será verificar que todos los sistemas del coche funcionen correctamente —la caja de cambios, el sistema de combustible, el conjunto del coche y el nuevo modo de línea recta."

El directivo también indicó que solo en la segunda semana en Baréin valdrá la pena examinar más a fondo cada monoplaza, los cuales podrían ser muy distintos de las máquinas que saldrán a escena en Melbourne el próximo mes. "En 2022, Mercedes desarrolló el concepto 'zero-pod' durante la prueba final, y las configuraciones definitivas se dieron a conocer pocos días antes de la primera carrera. Espero un enfoque similar para este año", añadió.

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también dejó claro a la prensa especializada alemana que no se debe esperar que el coche que veamos en pista en la primera prueba sea el producto final. "Lo más importante ahora es acumular kilómetros; el rendimiento aún no es clave. Se trata de recolectar datos y confirmar los parámetros de fábrica. No creo que nadie llegue a Barcelona con el coche definitivo, sino con una versión A", afirmó.

¿Cuándo comienza la temporada de F1 2026?

Los 11 equipos de F1 estarán en plena acción cuando comience la temporada 2026 en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia. La primera carrera se celebrará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y las 23:00 ET.

