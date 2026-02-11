Fernando Alonso provoca TRAICIÓN a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton habría sufrido una traición de un elemento cercano a él para unirse a Fernando Alonso en Aston Martin.

Un miembro del equipo de Hamilton ha anunciado a través de las redes sociales su traspaso a Aston, rival de Ferrari en la Fórmula 1, de cara al campeonato 2026. Recientemente, Hamilton se separó del manager Marc Hynes y de la responsable de prensa Ella Yeboah, quienes desempeñaron roles clave en Project 44 y en Lewis Hamilton Ventures.

Asimismo, se confirmó un cambio en la plantilla de la fundación de Hamilton, Mission 44. Stephanie Travers, que ocupaba el cargo de Senior Impact Manager, dejará la organización para unirse al equipo de Fórmula 1 de Aston Martin.

Según su perfil en LinkedIn, mantuvo el cargo durante tan solo 10 meses, abandonando Mission 44 en febrero de 2026 para asumir el puesto de Senior Trackside Fluid Manager en Aramco, socio técnico y titular de Aston Martin en la Fórmula 1.

En una imagen publicada en su Instagram, la exempleada de Mercedes confirmó este cambio. La fotografía la muestra con orgullo vistiendo el emblemático verde clásico de Aston Martin y luciendo de pies a cabeza el uniforme del equipo rival en la F1.

La leyenda de la publicación anunciaba este nuevo comienzo: "Nuevo capítulo. He comenzado oficialmente como Senior Trackside Fluid Engineer en Aramco, apoyando al Aston Martin Aramco Formula 1 Team. Vuelvo a mis raíces ingenieriles. Vuelvo a la pista. Sigo construyendo, aprendiendo y dando mi máximo. Agradecida por cada etapa que me ha traído hasta aquí y muy entusiasmada por lo que viene."

Mission 44 es una organización benéfica dedicada a promover la diversidad en el mundo del automovilismo. Su labor se centra en apoyar a jóvenes durante su trayectoria escolar y facilitarles el acceso a carreras en ámbitos relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Hamilton se distingue como el único piloto en la parrilla actual que apuesta de forma constante por la diversidad en el deporte, motivando así a las nuevas generaciones. Un ejemplo de ello se dio en 2020, cuando, tras su victoria en el Gran Premio de Estiria, subió al podio acompañado de Travers.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

