Lewis Hamilton habría sido afectado nuevamente por Carlos Sainz dentro de Ferrari tras la salida del español a finales de 2024.

De acuerdo con información de AutoRacerIT, un elemento técnico del equipo de Maranello dejó el equipo y se pasó a Williams para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Esto fue lo que reportaron: "Ferrari está cerca de fichar a Andrea Benisi, procedente de Sauber. Reemplazará a Calum MacDonald, quien trabajó en Maranello desde 2016.

"Recientemente se desempeñó como Ingeniero Sénior de Rendimiento de Pilotos. MacDonald ha decidido seguir los pasos de Carlos Sainz en Williams, aceptando la oportunidad de seguir trabajando con el piloto español tras sus años juntos en Ferrari", informaron.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

