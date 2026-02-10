Williams explica el BENEFICIO inesperado para Sainz en la F1

James Vowles ha admitido que Williams podría salir beneficiado en el límite de gastos de la FIA tras haber decidido no poner a prueba su monoplaza durante el shakedown de Barcelona en enero.

Williams fue el único equipo de Fórmula 1 que se saltó la sesión privada de pruebas de pretemporada el mes pasado. En lugar de ello, el equipo de Vowles optó por centrarse en un plan alternativo de preparación que incluye rodajes independientes y un programa ampliado de pruebas virtuales (VTT).

Aunque el shakedown de Barcelona ofreció a los equipos la oportunidad de detectar tempranamente fallos en sus nuevos coches, esta actividad implica gastos importantes. Se prevé que estos costes jueguen un papel relevante en 2026, en el contexto de una profunda revisión normativa en el deporte.

El proveedor de motores de Williams, Mercedes, demostró la fiabilidad de su nueva unidad de potencia gracias a George Russell y Kimi Antonelli, quienes, según se informa, completaron 500 vueltas en el W17 durante el evento privado. Para el equipo, este resultado representa una pequeña victoria, ya que no pudieron probar la nueva unidad con Alex Albon y Carlos Sainz en su propio coche en Barcelona.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Obtendrá Williams algún beneficio en el límite de costes para la F1 2026 tras la ausencia en Barcelona?

A los 11 equipos se les permitió rodar hasta tres días en cualquiera de las cinco jornadas comprendidas entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero. Sin embargo, Williams decidió no llegar a Barcelona y concentró todos sus esfuerzos en el taller, asegurándose de que su FW48 estuviera preparado para las pruebas oficiales de pretemporada en Baréin, que comienzan esta semana.

En una reciente aparición en medios, el jefe del equipo fue preguntado si la ausencia en Barcelona supondría algún beneficio en términos de límite de costes o si los gastos en vuelos y hoteles eran irrembolsables. Vowles explicó: "La buena noticia es que hoteles y viajes están excluidos del límite de gastos", es decir, el supuesto ahorro al permanecer en el Reino Unido no ofrece ninguna ventaja frente a los demás equipos.

El ingeniero británico, de 46 años, puntualizó que mantener las pruebas en enero en formato virtual podría traducirse en beneficios para el equipo: "No rodar en pista aporta un saludable beneficio de límite de costes". No obstante, dejó claro que preferiría ver al equipo compitiendo en pista durante este periodo de transición.

¿Qué es el límite de costes en la F1?

El límite de costes establece la cantidad máxima que cada equipo de Fórmula 1 puede gastar en sus operaciones a lo largo de un año. Esta cifra, fijada por la FIA, se implementó en 2021 como medida de regulación financiera. Cada temporada, todos los equipos y sus fabricantes de motores deben presentar cuentas detalladas a la FIA, y la precisión de estos informes es esencial. Aston Martin lo comprobó el año pasado al ser acusado de exceder el límite para 2024 por un error administrativo.

Para 2026, el límite de gastos para los equipos se incrementará de 135 a 215 millones de dólares.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la F1?

Williams volverá a la pista cuando arranque la temporada 2026 en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia. La primera carrera se celebrará el 8 de marzo a las 15:00 (AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y 23:00 ET.

Antes de ese evento, las pruebas de pretemporada en Baréin comenzarán a finales de esta semana, realizándose del 11 al 13 de febrero, seguidas de una segunda fase de pruebas entre el 18 y el 20 del mismo mes.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!