Colapinto, Checo, Alonso, Sainz y las ÚLTIMAS NOTICIAS desde Baréin para las pruebas de F1
Los 11 equipos de F1 regresarán a la pista esta semana para iniciar la primera ronda oficial de pruebas previas a la temporada 2026, por lo que podremos ver a Franco Colapinto, Checo Pérez, Carlos Sainz y Fernando Alonso en acción.
Todos los equipos de la era 2026, salvo Williams, ya han estrenado sus nuevos monoplazas gracias a la puesta a punto celebrada en Barcelona el mes pasado, en un evento cerrado al público.
Además, las nuevas normativas permiten a equipos y pilotos disponer del triple de tiempo de pruebas comparado con el año anterior, lo que facilitará detectar y resolver los problemas propios de una renovación tan importante en las reglas.
En Bahréin se organizarán dos períodos de pruebas previas a la temporada. La primera se desarrollará del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, mientras que la segunda fase tendrá lugar del miércoles 18 al viernes 20. La temporada 2026 de F1 arrancará con el Gran Premio de Australia, que se celebrará entre el 6 y el 8 de marzo.
Pruebas F1 2026: El tiempo en Bahréin
Día 1 - Miércoles, 11 de febrero
El primer día de pruebas comenzará a las 10:00 hora local (AST), lo que equivale a las 7:00 GMT. Tras un inicio de semana con un clima despejado, equipos y pilotos disfrutarán de un sol radiante mientras se lanzan a la pista, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados Celsius a las 15:00 AST, momento ideal para la pausa del almuerzo. Al comienzo de la jornada se esperan temperaturas más suaves, alrededor de 24 grados Celsius, y la probabilidad de lluvia en el desierto de Sakhir se situará por debajo del 5%.
Día 2 - Jueves, 12 de febrero
El segundo día de pruebas seguirá el mismo horario, de 10:00 a 19:00 AST (7:00 a 16:00 GMT). Desde tempranas horas del jueves se prevén unos 23 grados Celsius y una brisa moderada del sur-sureste, característica habitual en esta pista. Durante la última hora, los pilotos enfrentarán una humedad que oscilará entre el 68 y el 70%.
Día 3 - Viernes, 13 de febrero
El viernes se esperan condiciones secas y cálidas en el Circuito Internacional de Bahréin, con máximas de 30 grados Celsius. No hay pronóstico de lluvia para el último día de pruebas, y la humedad alcanzará un 66% durante la hora final. Sky Sports F1 acompañará a los espectadores en vivo durante la última hora de pruebas, desde el miércoles hasta el viernes. Para conocer la programación completa de la transmisión, haz clic aquí
Colapinto, Checo, Alonso, Sainz y las ÚLTIMAS NOTICIAS desde Baréin para las pruebas de F1
