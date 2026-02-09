La FIA y la POLÉMICA de Mercedes que puede marcar la temporada

Estamos a un mes de la apertura de la temporada en Australia, pero ya se percibe que 2026 en la Fórmula 1 avanza a toda velocidad.

Esto no solo es consecuencia de los numerosos eventos de lanzamiento y la prueba invernal en Barcelona, sino también de un enorme juego político tras bambalinas. Mercedes ha conseguido, de forma polémica, una ventaja en el desarrollo del motor de combustión. Personalmente, admiro su ingenio, aunque al final se trata de asumir las consecuencias de sus propios actos.

Todo gira en torno a la tan discutida relación de compresión. A partir de la próxima temporada, esta deberá limitarse a 16:1, mientras que durante toda la era híbrida se había permitido llegar a 18:1.

En pocas palabras, a mayor relación de compresión, se consigue una combustión más eficiente en los cilindros, lo que se traduce en un mayor rendimiento. En el caso de Mercedes, se estima que esto podría aportar unos 15 caballos de fuerza extra, ya que aparentemente han descubierto cómo seguir operando con una relación de 18:1.

Artículo 5.4.3

¿Qué indican exactamente las normas? Según la sección C del reglamento de la FIA, el artículo 5.4.3 establece que "ningún cilindro del motor podrá tener una relación de compresión geométrica superior a 16:1". La forma en que se efectúa esta medición durante la inspección técnica se describe en el documento "FIA-F1-DOC-C042", el cual no es de acceso público. Sin embargo, la norma clave es esta: "La medición se realizará a temperatura ambiente".

Mercedes, entonces, razonó: "Muy bien, lograremos que la relación de compresión de nuestra unidad de potencia sea de 16:1 cuando el motor esté apagado y, por tanto, a temperatura ambiente. No se especifica nada sobre cuál debería ser la relación durante la carrera, cuando el motor está caliente". Los ingenieros del gigante alemán habrían desarrollado este truco conectando, mediante un canal extremadamente delgado, la cámara de combustión a través de un pequeño dispositivo.

Related image

Red Bull filtra información sobre Mercedes

Mercedes afirma que la FIA ya ha aprobado la unidad de potencia M17. "Nuestro motor es legal. La FIA lo ha confirmado", declaró el jefe del equipo, Toto Wolff, irritado porque otros proveedores de motores prefieren ocupar su tiempo en cuestiones ajenas en lugar de concentrarse en sus propios desarrollos, remarcando que sus rivales "deberían tener sus asuntos en orden". A primera vista, la aprobación de la FIA parecería definitiva. Sin embargo, para Mercedes la situación es otra.

Medios italianos —y poco después británicos— informaron el pasado viernes de que la FIA intenta modificar una norma. Según se comenta, el artículo 5.4.3 podría enmendarse para que la medición de la relación de compresión se efectúe no a temperatura ambiente, sino con el motor caliente y en funcionamiento. Para aprobar este cambio se requería inicialmente unanimidad entre los fabricantes, pero ahora bastarían cuatro de cinco votos, además de la aprobación de la FIA y Formula One Management.

En un principio, contar con cuatro de cinco votos parecía poco factible, pues solo Audi, Ferrari y Honda habían expresado su descontento a través de cartas a la FIA. Por su parte, Red Bull Ford ya trabajaba en el desarrollo de su propio truco relacionado con la compresión. Se comenta que la idea surgió de ingenieros que, en el momento oportuno, pasaron de Mercedes a Red Bull Ford. Sin embargo, el equipo respaldado por Max Verstappen no consiguió obtener el mismo beneficio que Mercedes y, en diciembre, habrían filtrado a la FIA información sobre la manipulación llevada a cabo en el departamento de motores de Mercedes. Así, Red Bull Ford ha decidido volverse en contra de Mercedes y se uniría a Audi, Ferrari y Honda en una eventual votación.

© Red Bull Content Pool

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Un equipo prevenido vale por dos

La FIA advirtió en septiembre pasado, a través del responsable de monoplazas Nikolas Tombazis, que "no se tolerarán lagunas en la normativa". Afirmó que si un equipo desarrolla un concepto basado en una interpretación ambigua, ello podría llevar a su propia ruina, y agregó: "si un equipo pide mayor claridad y se refiere a un área gris, nosotros garantizaremos que la misma información se comunique a todos". Las filtraciones sobre el truco de Mercedes no aparecieron hasta noviembre o diciembre, cuando los otros proveedores empezaron a manifestar su ira. Ante los anteriores mensajes de la FIA, parece que Mercedes actuó a espaldas de la organización para aprovecharse en lo referente a la relación de compresión.

Sin embargo, un equipo prevenido vale por dos. Mercedes podía haber previsto que la situación generaría la ira de sus rivales y la posibilidad de que se cerrara la laguna en la normativa. No se trata de atacar personalmente a Mercedes, sino de salvaguardar la competitividad en el deporte. Situaciones similares ocurrieron en 2018, cuando Ferrari utilizó sensores para conseguir caballos eléctricos adicionales, o en 2019, con la controvertida gestión del flujo de combustible. Por ello, si la FIA decide modificar la norma antes de Australia, tendrá todo el derecho. La fecha límite para homologar las unidades de potencia es el 1 de marzo, y si Mercedes no dispone del tiempo suficiente para adaptar su motor, deberá asumir las consecuencias.

Related image

Los aficionados a la F1 se dividen en dos bandos, pero ¿no puede haber un término medio?

Personalmente, creo que Mercedes ha jugado de forma admirable. Observando el reglamento, resulta lógico pensar que la relación de compresión pudiera superar los 16:1 cuando el motor esté a una temperatura distinta a la ambiente; basta con contar con un ingeniero astuto para detectarlo. La Fórmula 1 se trata, en esencia, de innovación, y me resulta fascinante descubrir las ingeniosas soluciones que los equipos idean para ganar una fracción de segundo en cada vuelta.

Por otro lado, tampoco tendría inconveniente si la FIA decidiera, antes de la fecha límite del 1 de marzo, modificar el método de medición, lo cual podría complicar las cosas para Mercedes y sus equipos asociados. La F1 es, sin duda, un escaparate de innovación, y encontrar maneras de bloquear el desarrollo rival también forma parte de ese ingenio. Si Mercedes ha sido suficientemente astuto para idear este truco, también es consciente del riesgo de verse obligado a ajustar su unidad de potencia para cumplir con la normativa.

En el mundo de la Fórmula 1 siempre se escuchan dos posturas: una parte sostiene que "la F1 es innovación, Mercedes ha sido inteligente y este truco debe ser legal", mientras que la otra argumenta que "Mercedes ha incumplido la normativa y debería ser penalizado". A menudo se producen enfrentamientos y críticas entre ambos bandos.

Sin embargo, ¿por qué tener que polarizarse? Hay que reconocer la brillantez de Mercedes por haber desarrollado un motor que cumple las normas durante la inspección técnica, al mismo tiempo que consigue una ventaja cuando el motor está caliente. Del mismo modo, es digno de elogio el empeño de los otros fabricantes, como Red Bull Ford, que contrató a ingenieros de Mercedes intentando replicar la innovación —y luego filtró información—, y de Audi, Ferrari y Honda, que luchan por cerrar esta laguna reglamentaria. En lugar de antagonizarse, podemos celebrar tanto la astucia de Mercedes como el compromiso de quienes buscan defender la equidad en el deporte. Innovación y política conviven al lado de la competición, y eso es lo que hace de la Fórmula 1 una experiencia tan apasionante.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!