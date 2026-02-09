Hamilton recibe respaldo de un GOAT del deporte para resurgir en Ferrari
Sporting legendario Usain Bolt ha marcado una línea de tiempo aproximada sobre cuándo cree que el siete veces campeón Lewis Hamilton volverá a estar en forma en la F1. Hamilton ha tenido dificultades durante su etapa en Ferrari Hamilton ha tenido dificultades durante su etapa en Ferrari Durante su paso con los Silver Arrows, el de 41 años se llevó seis de sus siete títulos de pilotos. Sin embargo, tras haber levantado la copa por última vez en 2021, todos se preguntan cuánto tiempo le tomará recuperar la cima con Ferrari... ¡incluso Bolt opina que el camino de regreso será largo! Si hace cinco años alguien te dijera que Hamilton seguiría compitiendo a los 41, seguramente lo dudarías. No es que el piloto no tenga la calidad para pelear hasta la cuarentena; es simplemente mucho tiempo mantenerse en la élite del deporte. Hamilton no se centra únicamente en las pistas. Sus aficiones –la moda, la música y el cine– le mantienen muy ocupado, y mientras ese ansiado octavo título mundial se le siga escapando, su sed de competir en la F1 permanece intacta. Pese a ser incuestionable su gran motivación, sus tiempos pueden no estar a la altura. Una desastrosa temporada 2025 puso de manifiesto sus limitaciones frente a su más joven compañero, Charles Leclerc. La temporada 2026 será el primer año en que Hamilton colabore en el desarrollo del Ferrari bajo las nuevas regulaciones. Durante la prueba en Barcelona, en enero, marcó el tiempo no oficial más rápido y comentó que los nuevos monoplazas resultan «más divertidos de conducir», lo que nos llena de esperanzas para el futuro. ¿Será que hemos sido demasiado impacientes?
Bolt aconseja a Hamilton cómo recuperar su mejor formaUn referente del deporte que apuesta por la paciencia es el ocho veces medallista de oro olímpico Usain Bolt. El legendario velocista jamaicano aún ostenta los récords de los 100 m (9.58 segundos), 200 m (19.19 segundos) y el relevo 4 × 100 m (36.84 segundos). Recientemente, Bolt le dio un consejo a Hamilton: volver a la cima podría llevarle al menos dos años. Pero, ¿será capaz Hamilton, a sus 41 años, de esperar todo ese tiempo antes de alcanzar nuevamente su mejor nivel? Bolt comentó a RacingNews365:
"Para mí, siempre será un reto. Yo sé lo que se necesita para llegar a la cumbre, y comprendo que jamás será perfecto. Es mucho más sencillo volver a estar en la cima cuando conoces el esfuerzo requerido. Por eso, estoy convencido de que a Lewis le tomará al menos dos años adaptarse, encontrar su ritmo y sentirse cómodo en Ferrari. Estoy deseando ver cómo retoma su verdadera forma."
Hamilton recibe respaldo de un GOAT del deporte para resurgir en Ferrari
