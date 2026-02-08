close global

﻿
Colapinto at Alpine

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo complica; Hacen absurda exigencia para la temporada

Franco Colapinto Hoy: Alpine lo complica; Hacen absurda exigencia para la temporada

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 8 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Alpine apunta a un ambicioso e irreal objetivo para Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine realiza una demandante exigencia para la nueva temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Jack Doohan regresa a la Fórmula 1 y firma con un nuevo equipo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Christian Horner de vuelta al paddock? "Tengo asuntos pendientes". ::: LEER MÁS

