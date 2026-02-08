Horner admite la REALIDAD sobre la rivalidad con Mercedes

El destituido jefe de Red Bull F1, Christian Horner, se ha pronunciado sobre su legendaria rivalidad con el actual líder de Mercedes, Toto Wolff.

Durante años, ambos encabezaron equipos que se disputaron títulos mundiales, generando enfrentamientos intensos y duelos que mantuvieron al mundo de la Fórmula 1 en vilo.

La tensión alcanzó su punto máximo en la temporada 2021, cuando Lewis Hamilton y Max Verstappen lucharon encarnizadamente por el campeonato. Finalmente, Red Bull y Verstappen salieron victoriosos, marcando un antes y un después en la historia del deporte.

No obstante, la guerra de comentarios entre Horner y Wolff continuó incluso cuando el equipo de Red Bull empezó a dominar y Mercedes quedó rezagado tras 2021. Todo cambió el pasado mes de julio, cuando Horner fue destituido tras 20 años al mando del escudería, luego de una serie de malos resultados para la escudería de Milton Keynes.

En su primera aparición pública desde su salida, Horner retomó el tema de la rivalidad con Wolff, quien sigue al frente de Mercedes. "Muchos han exagerado lo de nuestra rivalidad, pero yo le tengo un respeto inmenso", declaró a The Independent.

"Ha conseguido un éxito tremendo y ha sumado numerosas victorias. Es muy inteligente. Somos personas diferentes, ambas con una competitividad feroz. El deporte pierde encanto si todos se llevan de maravilla; es esa intensidad la que realmente genera interés, ya que lo peor es que todos sean demasiado amables y complacientes."

¿Movimiento de Horner hacia Alpine en el horizonte?

La temporada baja se ha visto llena de rumores sobre el posible regreso de Horner a la F1. Según se comenta, estaría en negociaciones con Alpine para asumir un papel con mayor participación en las decisiones del equipo, aunque insiste en que solo se reintegraría a una escudería ganadora.

Inicialmente, se vinculó a Horner con la posible compra del 24% de la participación de Alpine, actualmente en manos de Otro Capital, un consorcio que incluye figuras de renombre como Ryan Reynolds. El director del equipo Alpine, Flavio Briatore, confirmó que se están manteniendo conversaciones durante la presentación del coche para la temporada 2026.

Briatore manifestó: "Conozco a Christian desde hace muchos años y aún hablamos, pero este tema no tiene nada que ver conmigo. Primero habría que adquirir la participación de Otro Capital, luego Renault debe aprobar al comprador y, finalmente, esperar a ver qué sucede. En definitiva, él negocia directamente con Otro Capital, sin que nosotros estemos involucrados."

En el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Germany, el analista Ralf Schumacher opinó sobre este posible reencuentro: "Según lo que he oído, ya está decidido, aunque la integración no se vería hasta la mitad o el otoño del próximo año."

