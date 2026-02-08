Hamilton sonríe mientras regresa la mentalidad GANADORA a Ferrari

Tras una temporada 2025 que resultó especialmente dura para el campeón, Hamilton volvió a la pista con el SF-26 de Ferrari, un coche que, junto a las nuevas normas, le brinda la oportunidad de revalorizar su estatus. ¿Qué tal le fue?

La noticia algo desalentadora es que no se nota en una prueba de calentamiento el verdadero potencial del vehículo.

Durante estas jornadas, pilotos y equipos se centraron en comprobar la fiabilidad, el comportamiento de los neumáticos y la eficiencia del consumo, dejando de lado la búsqueda de tiempos récord.

La parte positiva es que Hamilton quedó muy impresionado con todos estos aspectos en su SF-26. Se informó que Hamilton y Ferrari salieron por primera vez a pista en condiciones húmedas, lo que le obligó a completar únicamente 57 vueltas.

Tras su primera salida, Hamilton describió la sesión como "muy desafiante" pero igualmente "productiva", y señaló que lo único a perfeccionar eran pequeños detalles.

El piloto registró un tiempo no oficial de 1:32.872 en condiciones de mojado, lo que dificultó apreciar plenamente las capacidades del nuevo coche. Finalmente, el jueves el campeón de 41 años disfrutó de condiciones despejadas, aunque sufrió un breve desliz durante una vuelta. En total completó 85 vueltas, y según Sky Sports, su mejor marca fue de 1:18.654.

Más relevante que estas cifras fueron las declaraciones de Hamilton tras experimentar condiciones representativas de carrera. El siete veces campeón se mostró notablemente relajado y sonriente, resaltando lo sobresaliente del kilometraje logrado.

"Cuando los pilotos y el equipo asisten a las pruebas previas a la temporada, lo primordial es acumular vueltas; lograr 85 es asombroso", afirmó, elogiando a su equipo en Maranello por garantizar la fiabilidad del coche. Asimismo, comparó estas pruebas del 2026 con las del año pasado y señaló que fueron "mejores de lo que se había vivido anteriormente."

¿Oímos que Hamilton marcó el tiempo más rápido en la prueba de calentamiento de Barcelona?

En el último día de la sesión en Barcelona, el nombre de Hamilton acaparó titulares tras la publicación de los tiempos no oficiales. Es importante tener en cuenta que dichos datos pueden variar, pues Sky actualizó sus gráficos de tiempos y kilometraje conforme se obtenía nueva información.

Al momento de escribir, parece que Hamilton registró el mejor tiempo de la jornada pretemporada. Aunque es difícil sacar conclusiones definitivas, tras probar algunos compases en neumáticos blandos C3, el piloto consiguió un tiempo de 1:16.348, superando a George Russell por apenas una décima de segundo.

Lo que más llamó la atención del viernes fue la actitud de Hamilton. En su entrevista final en Barcelona, el campeón se mostró mucho más optimista y relajado, contrastando con la imagen que se tenía de él en 2025. Comenzó diciendo que había sido "una semana realmente agradable" y destacó el impresionante rendimiento de la Scuderia, que acumuló un total de 440 vueltas, solo superado por las 500 de Mercedes.

Hamilton explicó: "Con constancia y sin problemas, la semana transcurrió sin momentos de inactividad que podrían surgir en las próximas semanas. Fueron días realmente sólidos." Con cierto entusiasmo añadió: "El coche resulta más divertido de conducir; es ágil, tiende a sobrevirar y deslizarse, pero se recupera con facilidad, lo que lo hace mucho más disfrutable. Claro que, como siempre, seguimos trabajando en mejoras, pero las reuniones de equipo han sido muy constructivas y todos estamos centrados."

Sorprendentemente, concluyó: "Siento en cada miembro del equipo una mentalidad ganadora como nunca antes, y eso es muy positivo. Todos están llenos de entusiasmo y optimismo, sin olvidar que Mercedes también ha mostrado un gran desempeño. Ha sido una primera semana sólida de la que podemos seguir creciendo."

Finalizó subrayando la importancia del desarrollo continuo: "El progreso será clave. No dejaremos piedra sin remover y nuestra comunicación será clara y precisa en cada decisión. Todos pondremos nuestro máximo esfuerzo, y es evidente que este año cada uno llega con una energía renovada, lo cual es fantástico."

