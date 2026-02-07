Ha sido revelado el supuesto salario de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026, lo que generó polémica entre sus seguidores.

RacingNews265 reveló los salarios que tendrían los corredores de la Fórmula 1 en la temporada que está por iniciar, aunque afirmaron que no son cantidades confirmadas.

Además, se debe tomar en cuenta que muchos de los corredores cuentan con contratos de patrocinadores que les representan grandes ingresos aparte de su salario con los equipos.

En el caso de Franco Colapinto, el medio dice que su salario estaría entre 0.5 y 1 millón de euros. Es la cifra más baja de toda la parrilla, la misma que tendría Arvin Lindblad, rookie que debutará en la máxima categoría en Racing Bulls.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

