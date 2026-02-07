Lewis Hamilton SIGUE LOS PASOS de Fernando Alonso

Lewis Hamilton estaría siguiendo los pasos de Fernando Alonso fuera de las carreras de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton (41) y Kim Kardashian (45) parecen flotar en una nube de enamoramiento. Los dos han estado disfrutando de momentos juntos en sitios muy románticos.

Se comenta, por ejemplo, que el pasado lunes tomaron un vuelo conjunto hacia París, luego de haber compartido el domingo en Londres, y ciertamente no han escatimado en gastos, según han revelado detalles filtrados.

Tras disfrutar de un animado día en Londres, se informa que Lewis y Kim partieron en un jet privado rumbo a Francia. Según informa The Sun, uno de los tabloides más leídos del mundo, el avión aterrizó en la capital francesa y los tortolitos se instalaron en un exclusivo hotel.

La suite reservada costó aproximadamente 25.000 libras, lo que equivale a cerca de 30.000 euros. Por supuesto, este desembolso no representó ningún problema para ellos, ya que Hamilton cuenta con un patrimonio estimado en unos 300 millones de dólares y Kim ostenta cerca de 1,7 mil millones.

Circulan imágenes en las que se observa a Lewis y Kim siendo escoltados discretamente por su equipo de seguridad hacia la entrada de un hotel. A pesar de que intentaban pasar desapercibidos, su séquito no dejó de captar la atención de los transeúntes.

Recordar que Fernando Alonso no ha ocultado su relación con Melissa Jiménez y, de hecho, hace poco hubo rumores que apuntaban a que el piloto español tendría un hijo con la periodista. Quizá todo ese ruido motivó a Hamilton a seguir los pasos de su histórico rival y así volver a tener pareja.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

