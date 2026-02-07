Han confirmado que Fernando Alonso y Aston Martin pueden pelear por el título de la Fórmula 1 en 2026.

Riccardo Patrese afirma que Mercedes es el gran favorito para conquistar el título de constructores bajo las nuevas regulaciones que entrarán en vigor este año. El italiano confía en que el equipo alemán ya ha demostrado en el pasado que sabe adaptarse a cambios técnicos significativos.

Sin embargo, remarca que la competencia –especialmente McLaren y el nuevo proyecto de Adrian Newey– no debe ser subestimada. Patrese destaca la experiencia histórica del equipo de Brackley en momentos de transformación en la disciplina.

"Mercedes ya demostró durante la última modificación que estaban en la élite y que podían encontrar soluciones rápidamente. Además, se comenta que gestionan muy bien el nuevo proyecto. Estoy deseando ver cómo se comparan con sus rivales", comenta el italiano.

Para él, la situación actual es clara: "En este momento, Mercedes es el favorito indiscutible para el título de constructores." A pesar del optimismo en torno a las Flechas Plateadas, Patrese recomienda mantener un ojo atento a la evolución en otras escuderías.

Presta especial interés a la colaboración entre el reconocido diseñador Adrian Newey y Honda en Aston Martin: "Todo el mundo habla de Mercedes, pero nunca se sabe si Adrian Newey logrará desarrollar un gran coche junto a Honda. Sabemos que, cuando producen un motor potente, Honda no se queda atrás", subraya.

Según Patrese, esa imprevisibilidad es precisamente lo que el deporte necesita: "Las nuevas regulaciones aportan emoción para los aficionados, el público y los medios, evitando que la competición se vuelva monótona como sucedió en gran parte del año pasado."

Además de la amenaza que representa Aston Martin, Patrese ve en McLaren a un competidor formidable, especialmente tras haber ganado el título mundial de pilotos el año pasado. Aunque McLaren utiliza motores Mercedes, cree que pueden presionar al equipo fábrica.

"Desde el principio supimos que McLaren sería el equipo a batir. Con tantas variables en juego, la situación despierta la curiosidad de todos", señala. Asimismo, destaca que la fortaleza del equipo de Woking no se basa únicamente en su motor.

"Recordemos que McLaren también cuenta con un motor Mercedes y tiene el talento para construir un coche de primera. Queda por ver cómo se adaptan a estas nuevas reglas", concluye.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

