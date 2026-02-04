ÚLTIMA HORA: ¡Williams anuncia paso CLAVE con Carlos Sainz para 2026!

Williams ha hecho un anuncio de última hora que resulta clave para Carlos Sainz de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El equipo británico compartió en sus redes sociales que han tenido un shakedown en Silverstone con el monoplaza del corredor nacido en Madrid para el próximo campeonato mundial.

Un paso fundamental en el desarrollo del auto, aunque vale la pena señalar que la escudería se encuentra muy atrasada con respecto a otros equipos. De hecho, no estuvieron en ninguna de las sesiones del test de Barcelona.

Una situación que generó múltiples señalamientos a James Vowles y la decisión de Carlos Sainz de fichar por ellos tras su salida de Ferrari. El FW48 cumplió sus primeros kilómetros, pero al momento de redactar este artículo no se reveló el número de vueltas, tiempos o quién estuvo detrás del volante.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

