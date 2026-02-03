close global

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez F1: Expone el gran error de Red Bull; Exhibe a Max Verstappen

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 2 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo es la razón por la que Verstappen NO SE ATREVE a salir de Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo exhibe el GRAN ERROR de Red Bull en la F1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: “Las redes sociales creo que son algo muy malo para la sociedad". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: “Tengo una relación increíble con todos, con Chalerm Yoovidhya hablo una vez por semana". ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3578 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Formula 1

Checo Pérez F1: Expone el gran error de Red Bull; Exhibe a Max Verstappen

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Fernando Alonso es atacado por Lewis Hamilton; Franco Colapinto recibe decepción en Argentina
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso es atacado por Lewis Hamilton; Franco Colapinto recibe decepción en Argentina

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Devastador golpe a Argentina; Christian Horner admite compra de un equipo
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Devastador golpe a Argentina; Christian Horner admite compra de un equipo

  • 2 hours ago
¿Colapinto en la mira? Horner admite que estuvo muy cerca de comprar un equipo de F1
Formula 1

¿Colapinto en la mira? Horner admite que estuvo muy cerca de comprar un equipo de F1

  • Ayer 21:54
¡Romance en puerta! Hamilton disfruta de un 'masaje en pareja' durante una cita con estrella MUNDIAL
Ferrari

¡Romance en puerta! Hamilton disfruta de un 'masaje en pareja' durante una cita con estrella MUNDIAL

  • Ayer 21:44
Cuidado Antonelli, ¡Mercedes ficha piloto LATINO para F1!
Mercedes

Cuidado Antonelli, ¡Mercedes ficha piloto LATINO para F1!

  • Ayer 21:20
Más leído

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
5.000+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero

