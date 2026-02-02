Russell es HERIDO por su propio coche de F1

La estrella de Mercedes en Fórmula 1, George Russell, reveló que un episodio insólito durante las pruebas de pretemporada le provocó una lesión leve.

La semana pasada, en el test privado en Barcelona, Russell estrenó su W17 mientras el equipo demostraba una sorprendente fiabilidad a pesar de lo prematuro de la nueva normativa. El monoplaza completó más de 500 vueltas y las entrevistas de Russell y Kimi Antonelli fueron muy positivas.

Además, Mercedes se posicionó en la cima de las cronos en dos de los tres días asignados en Barcelona, lo que apunta a que su velocidad acompaña a la fiabilidad de su W17. No obstante, se trata de las primeras jornadas y los tiempos registrados en el Circuit de Barcelona-Catalunya aún no han sido publicados de forma oficial por la F1.

El sólido comienzo confirma los rumores que circularon este invierno, puesto que muchos señalan que Mercedes podría adelantarse a sus rivales con la implementación de las nuevas regulaciones. Sin embargo, Russell confesó un curioso percance con su W17 que le causó algunos inconvenientes durante la semana. En un vídeo publicado por Mercedes en Instagram, se le veía con una bolsa de hielo en la pierna.

Al preguntársele qué había sucedido, el piloto inglés comentó: “Sí, estuve un poco… le di un portazo al coche”, mientras el vídeo mostraba el impacto que sufrió contra el monoplaza, dejando una herida bastante profunda en su espinilla. Con naturalidad, Russell afirmó: “Estaré bien, se quitará con el tiempo”.

Calendario de pruebas de pretemporada de la F1

Russell y su W17 partirán hacia Bahréin el próximo mes para participar en el primero de dos eventos de prueba de tres días en el Circuito Internacional de Bahréin. La primera sesión, que se celebrará del 11 al 13 de febrero, ofrecerá una visión más precisa sobre la situación de los equipos en la lucha por el campeonato este año.

Además, contaremos con una transmisión en directo del evento, y los tiempos de vuelta se medirán oficialmente a través del feed de datos de la F1, algo que no ocurrió en el test privado de Barcelona.

La segunda prueba en Bahréin tendrá lugar del 18 al 20 de febrero y se transmitirá en directo por F1TV y Sky Sports F1 en el Reino Unido, permitiendo a los aficionados disfrutar de cada minuto de la acción.

¿Cuándo comienza la temporada de F1 2026?

Russell volverá a sentirse en plena acción cuando arranque la temporada 2026 en Melbourne durante el Gran Premio de Australia. La primera carrera se disputará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), a las 4:00 GMT y a las 23:00 ET, con sesiones de entrenamientos y clasificación el viernes y sábado de ese fin de semana.

