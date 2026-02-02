Hamilton BLOQUEÓ el traslado de la estrella de la F1 a Mercedes

El exjefe de Mercedes en Fórmula 1, Ross Brawn, ha revelado que el equipo estuvo a punto de fichar a Nico Hulkenberg en 2012.

Mercedes buscaba a una gran estrella para sustituir al siete veces campeón mundial Michael Schumacher, quien decidió retirarse al final de esa temporada.

En aquel entonces, un joven Hulkenberg corría para Force India y logró sumar 63 puntos en la temporada, después de haber sorprendido a todos dos años antes al obtener la pole position en el Gran Premio de Brasil de 2010. Como fabricante alemán, Mercedes estaba interesado en contar con el talento de este piloto y mantener una alineación completamente germana tras la asociación de Schumacher con Nico Rosberg.

Sin embargo, pronto se perfiló la posibilidad de contar con Lewis Hamilton, campeón del mundo en 2008, quien buscaba salir de McLaren. Finalmente, la operación se concretó y Hamilton, que luego ganó seis campeonatos en los ocho años siguientes, ayudó a Mercedes a conquistar ocho títulos consecutivos de constructores entre 2014 y 2021.

El exjefe del equipo, Brawn, comentó al respecto: "Cuando estuve en Mercedes, casi contratamos a Nico porque no sabíamos qué haría Lewis en 2013. Estábamos teniendo dificultades para cerrar ese acuerdo con Lewis y Nico estaba en reserva. Durante esas conversaciones se mostró sumamente maduro. Fui lo más transparente posible explicando la situación: existía una posibilidad, pero dependía de la decisión final de Lewis. Cuando Lewis firmó con nosotros, acordamos con Nico que no íbamos a continuar. Me habría encantado trabajar con él, ya que creo que es un piloto excepcional", contó a Formula 1.com.

La otra opción en la carrera de Hulkenberg

No es descabellado imaginar que Hulkenberg podría haber ganado campeonatos si se hubiera unido a Mercedes en 2013. El equipo se convirtió en la fuerza dominante del deporte a partir de 2014 y, al menos, él habría conseguido varias victorias en Grandes Premios.

En su lugar, Hulkenberg se fue a Sauber antes de regresar a Force India en 2014. El piloto alemán llegó a establecer el récord de más participaciones en un Gran Premio sin subir al podio, hasta que en 2025, tras 239 carreras, rompió esa racha en el Gran Premio de Silverstone.

Ahora, a sus 38 años, parece que está a punto de iniciar la etapa más emocionante de su carrera junto a Audi en 2026. Audi tomó las riendas de su antiguo equipo Sauber y su meta es alcanzar el campeonato mundial antes de 2030, con Hulkenberg como pieza clave para construir ese futuro.

