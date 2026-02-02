Hamilton, SORPRENDIDO por la nominación de Alonso para el título

El expiloto de F1, Johnny Herbert, ha dejado una sorprendente declaración sobre las posibilidades de Lewis Hamilton de conquistar un campeonato con Ferrari en comparación con su eterno rival, Fernando Alonso.

Hamilton se unió a Ferrari en enero de 2025, pero hasta ahora no ha conseguido ni un solo podio en ningún Gran Premio, finalizando en sexto puesto en el campeonato de pilotos de ese año.

El siete veces campeón mundial mostró un rendimiento muy por debajo del de su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien alcanzó siete podios con el mismo coche y le infligió a Hamilton la peor derrota frente a un compañero, quedando 86 puntos por encima del británico.

A sus 41 años, Hamilton todavía no es el piloto de mayor edad en la parrilla, ya que su viejo rival, el bicampeón Fernando Alonso, sigue compitiendo a sus 44. Alonso corre para Aston Martin y confía en mantenerse en el deporte cuando el equipo encuentre su ritmo y comience a luchar tanto por victorias en carrera como, potencialmente, por campeonatos bajo la dirección de Adrian Newey.

Herbert apuesta por el español para volver a liderar la competición, a pesar de que Alonso no logra un título desde 2006, en contraste con el último triunfo de Hamilton en 2020. “Si comparo a ambos y me pregunto, en caso de que se le confiara el coche, en quién pondría mi dinero, lamentablemente creo que me arriesgaría por Fernando”, declaró Herbert en el podcast Stay on Track.

“Fernando, a pesar de estar en un coche de Aston Martin que no es el mejor, consigue exprimir ese algo extra. Jamás vi lo mismo en Lewis el año pasado, lo cual me dejó perplejo. Sé que se siente frustrado y desconcertado porque no supo superar sus problemas, mientras que Charles encontró la manera de hacerlo”.

¿Podrán recuperarse Hamilton y Alonso?

El 2026 traerá cambios regulatorios en la F1, lo que podría brindarle a Ferrari la oportunidad de adelantar a sus rivales si logran dominar las nuevas normativas de unidades de potencia y diseño de coches.

Esta situación también representa una posibilidad para que Hamilton se adapte a un coche con características distintas, sobre todo después de las dificultades sufridas en la era del efecto suelo. A sus 41 años, el británico solo ha logrado dos victorias desde los importantes cambios en 2022.

Aunque conseguir un octavo título mundial parece lejano, Hamilton desearía añadir a su histórico récord de 105 triunfos en Grandes Premios nuevos éxitos durante la próxima temporada.

Lo mismo ocurre con Alonso, quien probablemente piense que un tercer campeonato mundial es inalcanzable a sus 44 años, aunque una 33ª victoria en carrera sería posible si Aston Martin logra encontrar su ritmo, especialmente considerando que el español no gana desde el Gran Premio de España de 2013, hace 13 temporadas.

