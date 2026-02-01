La realidad sobre Hamilton y su GRAN PROBLEMA en Ferrari

La única sorpresa acerca de que Riccardo Adami y Lewis Hamilton se separen como pareja ingeniero-piloto es que esta ruptura se haya producido recién a mediados de enero y no antes.

El cambio resultó inesperado a pesar de la tensión latente que se respiraba desde el comienzo.

Desde la sexta carrera de la temporada en Miami se evidenciaron las primeras señales de fricción en las comunicaciones por radio. Recordemos el célebre comentario sarcástico de Hamilton sobre la "pausa del té" y su broma sobre dejar que Carlos Sainz le adelantara, señales claras de una relación ya complicada.

Mientras la figura de Sainz siempre estuvo en segundo plano en Ferrari, otro espectro rondaba la conexión entre Adami y Hamilton: el legado de Peter Bonnington. La ausencia de ese vínculo tan especial resaltaba aún más la falta de sintonía entre ellos.

Todo aquel que ha competido en Fórmula 1 sabe que la relación entre piloto e ingeniero debe basarse en una confianza absoluta y una comunicación sincera. Hamilton experimentó esa conexión durante doce años con Bonnington, demostrando la importancia de mantener un lazo tan íntimo en el mundo del automovilismo.

Hamilton se separa: triste pero inevitable

Doce años de compañerismo no se pueden desechar a la ligera ni olvidar sin dejar huella. Tras compartir tantos momentos decisivos, es difícil desprenderse de una relación tan arraigada sin sentir el peso de lo vivido.

Utilizamos el término “relación” de forma intencionada. La cercanía diaria, la toma de decisiones cruciales en conjunto y hasta el desarrollo de un lenguaje propio evidencian que el vínculo entre un piloto y su ingeniero es tan profundo como el de cualquier pareja sentimental.

¿Quién logra pasar de una etapa de doce años a una nueva sin dificultad? En ocasiones, el cambio trae consigo momentos incómodos y recordatorios de lo que se dejó atrás; esos silencios y pausas que ya no se llenan de la misma manera hacen inevitable la ruptura.

Este proceso, lejos de ser culpa de alguien, es a menudo necesario para poder dejar atrás el pasado. La próxima vez, conocerás a alguien nuevo y aprenderás a valorarlo por lo que es, sin compararlo con lo que ya no está. Adami nunca tuvo esa conexión con Hamilton

