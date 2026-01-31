close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto ASEGURA SU FUTURO en Alpine

ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto ASEGURA SU FUTURO en Alpine

Aloisio Hernández
Colapinto

El futuro de Franco Colapinto en Alpine tendría un importante secreto que salvaría su asiento dentro de la Fórmula 1 en 2026.

De acuerdo con información revelada por el periodista Humberto Corradi, la aportación de los patrocinadores que acompañan al corredor argentino jugarían un papel fundamental en la continuidad del sudamericano.

Esto fue lo que reportó: "Franco Colapinto parece estar preparado para tener una temporada en Alpine sin ninguna amenaza de reemplazo. El piloto argentino, a través de sus patrocinadores, aportó 10 millones de euros al equipo, asegurando así su contrato hasta finales de 2026", aseguró.

Una muestra de la importancia que tienen las personas, empresas o marcas que acompañan a los pilotos de la máxima categoría y que demuestra que la F1 es mucho más que únicamente lo que sucede dentro de la pista.

Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3392 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto ASEGURA SU FUTURO en Alpine
Alpine

ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto ASEGURA SU FUTURO en Alpine

  • 1 hour ago
BOMBAZO: La FIA buscará FRENAR el MOTOR Mercedes de Franco Colapinto
Alpine

BOMBAZO: La FIA buscará FRENAR el MOTOR Mercedes de Franco Colapinto

  • 2 hours ago
Checo Pérez sonríe: Cadillac SE APROVECHA de Red Bull y Mercedes
Cadillac

Checo Pérez sonríe: Cadillac SE APROVECHA de Red Bull y Mercedes

  • hace 35 minutos
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
Aston Martin

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 1 hour ago
¡NO vas a poder CREER lo que Lewis Hamilton hace con sus MILLONES!
Ferrari

¡NO vas a poder CREER lo que Lewis Hamilton hace con sus MILLONES!

  • 3 hours ago
ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine
Alpine

ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

  • Hoy 17:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes

  • 21 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x