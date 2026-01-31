ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto ASEGURA SU FUTURO en Alpine

El futuro de Franco Colapinto en Alpine tendría un importante secreto que salvaría su asiento dentro de la Fórmula 1 en 2026.

De acuerdo con información revelada por el periodista Humberto Corradi, la aportación de los patrocinadores que acompañan al corredor argentino jugarían un papel fundamental en la continuidad del sudamericano.

Esto fue lo que reportó: "Franco Colapinto parece estar preparado para tener una temporada en Alpine sin ninguna amenaza de reemplazo. El piloto argentino, a través de sus patrocinadores, aportó 10 millones de euros al equipo, asegurando así su contrato hasta finales de 2026", aseguró.

Una muestra de la importancia que tienen las personas, empresas o marcas que acompañan a los pilotos de la máxima categoría y que demuestra que la F1 es mucho más que únicamente lo que sucede dentro de la pista.

Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: Revelan ENORME PREOCUPACIÓN en Alpine

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!