URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

Ha salido a la luz lo sucedido con el AMR26 de Fernando Alonso en los test de pretemporada de la Fórmula 1.

Aston Martin se perdió los primeros días del shakedown organizado por la F1 en Barcelona, lo que despertó las preocupaciones entre los aficionados y seguidores del bicampeón del mundo.

Luego, en su día de debut, el AMR26 apenas duró cinco vueltas antes de detenerse en la pista. De acuerdo con la información del periodista Carlos Miquel, esto fue lo que sucedió: "En fin, que el coche tiene muy buena pinta, pero la cara mala del test ha sido que sólo ha dado cinco vueltas.

"También es cierto que era lo que estaba previsto que diera, hacer dos vueltas muy despacio después de la vuelta de instalación y al final se ha parado porque un sensor ha detectado algo anómalo, se ha parado por precaución", comentó el comunicador de COPE.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

