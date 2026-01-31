La regla que puede ARRUINAR la temporada de Franco Colapinto

Dentro de la FIA tendrían una regla que podría poner en peligro la temporada 2026 de Franco Colapinto.

Aunque la semana de pruebas en Barcelona se limite a ensayos, ya se vislumbran indicios de que el motor Mercedes tiene todo bajo control. La FIA ha incorporado una opción de seguridad para evitar que los cuatro equipos clientes de Mercedes salgan al inicio del campeonato con una ventaja abismal, ayudando de esta forma a los motores de la competencia.

Por el momento, aún es incierto cómo se perfilarán las fuerzas el próximo año. Mercedes luce imponente, pero el motor Ford de Red Bull también inspira confianza. Ferrari completó muchas vueltas tanto el jueves como el viernes, mientras que Honda muestra algunas dudas. Asimismo, el motor de Audi ha generado poco entusiasmo hasta ahora.

Para evitar que, en 2026, un solo proveedor domine la competencia, la FIA lanzó el programa de Additional Development and Upgrade Opportunities. Este sistema se asemeja al balance of performance que se utiliza habitualmente en el automovilismo, ya que busca apoyar a quienes se quedan atrás y mantener la lucha en pista. El objetivo es impedir una hegemonía similar a la de Mercedes en 2014.

Los fabricantes se evaluarán en tres momentos fijos: tras la sexta, la duodécima y la decimoctava carrera. Si presentan desventajas superiores a dos, cuatro o seis por ciento en potencia de combustión, respectivamente, se les concederán progresivamente mayores oportunidades de desarrollo y ventajas.

Además, se podrá aplicar una reducción en el cost cap. Esta medida permitirá a los fabricantes con serios problemas de fiabilidad evitar que su presupuesto se supere antes del cierre de la temporada.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

