Franco Colapinto, MEJOR que Max Verstappen y Red Bull en el inicio de la F1 2026
Franco Colapinto, MEJOR que Max Verstappen y Red Bull en el inicio de la F1 2026
Franco Colapinto y Alpine han terminado mejor que Red Bull Racing y Max Verstappen en la primera ronda de test previos al comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
Con el cambio de regulaciones para la siguiente campaña, la máxima categoría organizó una serie de sesiones previas al comienzo para que los equipos puedan realizar un shakedown y probar todos los componentes del monoplaza.
Por lo tanto, la gran mayoría de las escudería no buscó tiempos competitivos o usar programas del motor con alta potencia; sin embargo, es verdad que algunos salieron con mejores o peores noticias que otros.
Por ejemplo, Williams ni siquiera acudió a los test por atrasos en su programa y Aston Martin apenas pudo estar en dos de esos días. Para Franco Colapinto y su equipo, la gran noticia es que lograron terminar con más vueltas que otras escudería como Red Bull Racing.
Colapinto y su equipo culminaron con 345, mientras que Verstappen apenas completaron 303. Quienes dieron más vueltas fue Mercedes con 500, seguidos por Ferrari y Haas.
Relacionado: CONFIRMADO: Fernando Alonso, FAVORITO para quitarle el TÍTULO a McLaren
¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La ENORME SORPRESA de Ferrari a Checo Pérez para 2026
- hace 52 minutos
Franco Colapinto, MEJOR que Max Verstappen y Red Bull en el inicio de la F1 2026
- 2 hours ago
CONFIRMADO: Fernando Alonso, FAVORITO para quitarle el TÍTULO a McLaren
- 3 hours ago
Franco Colapinto resuelve la DUDA MÁS GRANDE para PELEAR POR PODIOS en 2026
- Ayer 18:00
¿Por qué los test en Barcelona son CRUCIALES para Checo Pérez?
- Ayer 17:00
OFICIAL: Aston Martin define el FUTURO del compañero de Fernando Alonso
- Ayer 16:00
Más leído
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero