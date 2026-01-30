Franco Colapinto y Alpine han terminado mejor que Red Bull Racing y Max Verstappen en la primera ronda de test previos al comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Con el cambio de regulaciones para la siguiente campaña, la máxima categoría organizó una serie de sesiones previas al comienzo para que los equipos puedan realizar un shakedown y probar todos los componentes del monoplaza.

Por lo tanto, la gran mayoría de las escudería no buscó tiempos competitivos o usar programas del motor con alta potencia; sin embargo, es verdad que algunos salieron con mejores o peores noticias que otros.

Por ejemplo, Williams ni siquiera acudió a los test por atrasos en su programa y Aston Martin apenas pudo estar en dos de esos días. Para Franco Colapinto y su equipo, la gran noticia es que lograron terminar con más vueltas que otras escudería como Red Bull Racing.

Colapinto y su equipo culminaron con 345, mientras que Verstappen apenas completaron 303. Quienes dieron más vueltas fue Mercedes con 500, seguidos por Ferrari y Haas.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

