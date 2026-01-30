Franco Colapinto y Alpine han resuelto una de las dudas más grandes de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Desde el paddock de Barcelona se escuchan comentarios alentadores sobre Mercedes: "Según parecen las fuentes, todos están atentos a lo que haga Mercedes. Me han comentado que ya se encuentran afinando la puesta a punto y dejando atrás el enfoque en la fiabilidad, algo que en un shakedown se hubiera esperado", señala el periodista de F1 Thomas Maher en X.

Durante la semana de pruebas en Barcelona, parece que solo Audi tiene problemas de fiabilidad con sus equipos. En contraste, Mercedes destaca por encima del resto. El equipo alemán ha completado tres días de testeo, superando las quinientas vueltas, una cifra impresionante en comparación con las 295 vueltas registradas por Ferrari. Red Bull Racing ha dado 185 vueltas, aunque el equipo austriaco podría volver a la pista este viernes.

Es temporada de especulaciones y predicciones, pero la opinión general en el mundo de la Fórmula 1 se inclina hacia la idea de que el motor Mercedes será el más fuerte de toda la parrilla. Los nuevos reglamentos técnicos y de motores suponen un reinicio total del deporte.

En 2026 se verán introducidos motores nuevos por primera vez desde 2014, lo que obliga a todos los equipos y proveedores a empezar desde cero. Red Bull Racing y Audi optan por desarrollar sus propias unidades de potencia, mientras que gigantes como Mercedes y Ferrari afrontan enormes desafíos. Un desliz podría costarles años de atraso.

Relacionado: ATENCIÓN: Franco Colapinto encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado