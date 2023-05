Ángel Armando Castellanos

Jueves 11 Mayo 2023 07:59

Lewis Hamilton ha hecho que un adolescente se embolse una gran cantidad de dinero después de vender una tarjeta coleccionable ultra rara del piloto por una suma récord.

El objeto fue sacado de un paquete estándar de 2020 Topps Chrome F1 por el joven de 16 años.

Jean-Nicolas Gagon y su padre Nicholas recogieron la tarjeta de un paquete de 50 dólares, para luego obtener 900 mil en una subasta.

Hay una buena razón por la que ha tenido un valor alto casi instantáneo. Es una tarjeta Superfactor 1/1 Lewis Hamilton ultra rara, lo que la convierte en la única de su tipo.

Muestra al piloto con su traje de carrera Mercedes 2020 con las manos juntas, en una temporada en la que ganaría el séptimo y hasta ahora último de sus campeonato.

Sorpresa

Además de su costo, también contiene la firma de la estrella británica. El precio inicial era de unos 750 mil dólares.

"Cuando escuché esa cantidad, casi me caigo hacia atrás. Nunca pensé que un pequeño trozo de cartón pudiera valer tanto", admitió el padre del adolescente al programa de Netflix King of Collectibles: the Goldin Touch.

Los 900 mil dólares significan un récord histórico para cualquier tarjeta de la Fórmula 1.

"Soy tu hijo favorito", bromeó Nicolás en el programa después de enterarse de la cifra.