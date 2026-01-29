F1 Hoy: Carlos Sainz prende alertas en Williams; Preocupante futuro para Fernando Alonso

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 29 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

La reacción en Williams que ALTERA el futuro de Sainz. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: ¿El nuevo ingeniero de carrera? Ex estrella de McLaren, con destino a Ferrari en 2026. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - Preocupante pronóstico sobre el FUTURO del español. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!