close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Carlos Sainz prende alertas en Williams; Preocupante futuro para Fernando Alonso

F1 Hoy: Carlos Sainz prende alertas en Williams; Preocupante futuro para Fernando Alonso

Nazario Assad De León
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 29 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

La reacción en Williams que ALTERA el futuro de Sainz. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: ¿El nuevo ingeniero de carrera? Ex estrella de McLaren, con destino a Ferrari en 2026. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: ESCÁNDALO - Preocupante pronóstico sobre el FUTURO del español. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

3057 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams
Formula 1

Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams

  • hace 17 minutos
F1 Hoy: Carlos Sainz prende alertas en Williams; Preocupante futuro para Fernando Alonso
Formula 1

F1 Hoy: Carlos Sainz prende alertas en Williams; Preocupante futuro para Fernando Alonso

  • 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Habla SIN CENSURA de los problemas de Cadillac; Ferrari ARRUINA sus planes
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Habla SIN CENSURA de los problemas de Cadillac; Ferrari ARRUINA sus planes

  • Hoy 05:00
Ferrari impone presión en el HEREDERO de Hamilton
Formula 1

Ferrari impone presión en el HEREDERO de Hamilton

  • Hoy 04:10
Mercedes entrega la noticia que Antonelli esperó por MUCHO tiempo
Mercedes

Mercedes entrega la noticia que Antonelli esperó por MUCHO tiempo

  • Hoy 03:58
Ferrari celebra el inicio de ENSUEÑO del segundo año del Proyecto Hamilton
Ferrari

Ferrari celebra el inicio de ENSUEÑO del segundo año del Proyecto Hamilton

  • Hoy 03:42
MÃ¡s noticias

Más leído

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
4.000+ views

Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

  • 23 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
2.500+ views

ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes

  • 21 enero
 Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
2.500+ views

Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026

  • 23 enero
 Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
2.500+ views

Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin

  • 12 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x