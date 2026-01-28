¿Nuevo ingeniero de carrera de Hamilton? Ex estrella de McLaren, con destino a Ferrari

El ex ingeniero de F1 de McLaren, que se perfilaba como el nuevo responsable técnico de carrera de Lewis Hamilton, parece encaminarse hacia Ferrari en 2026.

Antes de las pruebas de pretemporada, la escudería italiana anunció que Riccardo Adami, el ingeniero de Hamilton, dejaría su puesto tras una campaña llena de turbulencias y polémicas en las comunicaciones.

Con el shakedown en Barcelona ya en marcha, Ferrari aún no ha revelado quién será el nuevo encargado del coche de Hamilton, aunque se ha barajado el nombre de Cedric Michel-Grosjean.

Durante el programa en directo de Sky Sports en el circuito catalán, Ted Kravitz y Craig Slater comentaron que, a pesar de no estar confirmado oficialmente, el antiguo ingeniero de McLaren está en rumbo a Ferrari.

"Estamos hablando de Cedric Michel-Grosjean. Trabajó como ingeniero de rendimiento en McLaren y dejó la escudería en diciembre; actualmente se encuentra en periodo de inactividad y, según据, su futuro está ligado a Ferrari", explicó Slater. El comentarista continuó: "¿Acaso podría ser el ingeniero de carrera de Hamilton? Es importante destacar que nunca ha desempeñado ese papel en la F1. Es un experto en el análisis numérico y supo acoplarse muy bien a Oscar Piastri la temporada pasada, lo que le permitiría trabajar en esa área. Sin embargo, sería un gran salto para alguien sin experiencia en ese rol, sobre todo al trabajar con un siete veces campeón mundial en un entorno regulatorio renovado. Por ahora, Ferrari no ha confirmado nada."

Kravitz añadió que Bryan Bozzi, el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, estará a cargo del monoplaza de Hamilton en Barcelona, y que se espera que en las pruebas en Bahréin –ya sea una o dos– el campeón cuente con un nuevo ingeniero.

¿Quién es Cedric Michel-Grosjean?

Cedric Michel-Grosjean acumula casi nueve años de experiencia en McLaren. Inició su carrera en 2017 como becario en tecnología de competición y posteriormente colaboró como voluntario en el área de estrategia, antes de consolidarse como científico de datos.

En 2018 se integró como ingeniero de rendimiento en pista y, tras años de trabajo, en 2023 se convirtió en ingeniero de rendimiento senior, siendo fundamental en el regreso de McLaren a la cima de la Fórmula 1.

Ese mismo año, asumió la responsabilidad de optimizar el rendimiento del coche y el desarrollo de conducción de Piastri, continuando en esa línea durante la lucha por el campeonato en 2025 y siendo promovido a ingeniero líder de rendimiento en pista.

En este rol, trabajó en la configuración y ajuste del diferencial, el equilibrio de frenos, el frenado del motor y otros parámetros cruciales durante las carreras, colaborando estrechamente con Oscar y el ingeniero de carrera para mejorar el manejo y detectar oportunidades de rendimiento.

Michel-Grosjean atribuye a su labor siete victorias y dieciséis podios en la temporada 2025, contribuyendo también a que el equipo se llevara por segunda vez consecutiva el campeonato de constructores.

