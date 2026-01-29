Alpine ha confirmado una noticia con Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1 que ha emocionado a toda Argentina.

Steve Nielsen, jefe de equipo en la escudería francesa, ofreció declaraciones durante una entrevista con Car And Driver sobre el rendimiento del monoplaza en los primeros días del test.

Esto fue lo que dijo: "El motor Mercedes ha destacado en el banco de pruebas y también en la pista el pasado miércoles. Así que desde este punto de vista, todo nos invita a pensar que es una buena elección. Estamos contentos. La siguiente fase será analizar el rendimiento y la fiabilidad.

"Espero que el coche tenga muchos puntos fuertes. Diría que, dado que invertimos mucho el año pasado en ese nuevo coche y comenzamos muy pronto con el desarrollo aerodinámico, se podría pensar que con la aerodinámica logramos llegar bastante lejos.

"Por supuesto, siempre nos gustaría hacer más, pero esperamos llegar especialmente bien preparados en este área. Y luego, con la integración del nuevo motor, también deberíamos dar un buen paso adelante. Espero que el coche tenga muchos puntos fuertes.

"Diría que, dado que invertimos mucho el año pasado en ese nuevo coche y comenzamos muy pronto con el desarrollo aerodinámico, se podría pensar que con la aerodinámica logramos llegar bastante lejos", comentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

