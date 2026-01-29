¿Es este el año de Ferrari? Hamilton SONRÍE tras Barcelona

La leyenda de la F1, Lewis Hamilton, apareció radiante tras su primera sesión a bordo del SF‑26 en el Circuit de Barcelona‑Catalunya esta semana.

El siete veces campeón sustituyó a Charles Leclerc el martes por la tarde durante el shakedown en España, tomando el volante del nuevo monoplaza de Ferrari tras una salida muy positiva en Fiorano ante los tifosi.

Aunque la primera fase de pruebas de 2026 se está desarrollando de manera privada, algunos medios autorizados han podido informar sobre la jornada. Hamilton también se mostró disponible para hablar con la prensa tras su salida con Ferrari hace unos días.

A pesar de mencionar las difíciles condiciones meteorológicas y el desafío que implica adaptarse a las nuevas normas de 2026, el ícono británico no pudo evitar esbozar una sonrisa.

Hamilton elogió el esfuerzo de todo el equipo en la fábrica de Ferrari, que ha trabajado intensamente para preparar el gran cambio normativo que podría alterar el orden competitivo. Este reajuste le abre la posibilidad de luchar por victorias en carrera e, incluso, por un campeonato en los próximos años.

Hamilton: el shakedown de Barcelona pudo haber sido “mucho peor”

Reflexionando sobre su impecable sesión en condiciones de lluvia el martes, Hamilton explicó: “Hoy fue un día muy duro, ya que la lluvia comenzó cerca de las 10:00 o 10:30. Claro que Charles pudo registrar algo de tiempo en seco, pero el resto de la tarde transcurrió en mojado. Experimentar con los neumáticos resultó muy productivo; alcanzamos unas 120 vueltas en condiciones adversas, a pesar de una interrupción por bandera roja. Estoy muy orgulloso de todo el equipo en la fábrica, pues hoy hemos recogido una gran cantidad de datos y, aunque aún queda mucho por hacer, ha sido un excelente primer día.”

Después de completar personalmente 56 vueltas, Hamilton admitió que la situación de Ferrari podría haber sido considerablemente peor ante el gran cambio en las normativas. “Podría haber sido muchísimo peor, y con un cambio tan monumental en las reglas, salir del día sin mayores problemas ya es un gran logro”, comentó. “Se trata de realizar pequeños ajustes para seguir mejorando. Me parece fantástico y, como dije, necesitamos más días como este.”

Al ser preguntado sobre los objetivos pendientes en la agenda de Ferrari para el resto de la jornada en Barcelona, el piloto de 41 años respondió: “Mi prioridad es poder conducir el coche en seco para entender mejor su equilibrio y dominar el nuevo sistema de gestión. Aún no lo he probado en condiciones secas, ya que hasta ahora solo lo hemos corrido en mojado, donde solo se aprovecha la parte delantera. Es crucial aprender a gestionar la potencia, la batería a lo largo de la vuelta y la recarga. Hemos hecho un trabajo enorme, y aunque gran parte del equipo ya ha invertido muchísimo tiempo en el simulador, todavía nos queda analizar muchas sesiones y optimizar cada detalle.”

