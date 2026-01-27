Hamilton confirma el REINICIO para los pilotos en Ferrari

Fred Vasseur ha anunciado un reinicio total en el enfoque de sus pilotos de Ferrari de cara a la temporada 2026.

El equipo con sede en Maranello arranca la temporada bajo una enorme presión tras finalizar el año pasado sin victorias en ningún Gran Premio, y con dos talentosos pilotos que terminaron quinto y sexto en el campeonato según las clasificaciones.

El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, ni siquiera pudo alcanzar el podio con su SF-25, mientras que Charles Leclerc vivió su cuarta temporada sin victorias en siete años al volante del monoplaza.

No obstante, la temporada 2026 ofrece alguna oportunidad para Ferrari, ya que nuevas normativas podrían facilitarles recuperar terreno frente a McLaren, Mercedes y Red Bull.

Vasseur admite que será todo un reto adaptar a sus dos pilotos experimentados a la renovada forma de trabajar que impuestos los cambios reglamentarios, lo que obligará a una transformación completa en su forma de abordar cada fin de semana de carrera.

"La mayor dificultad probablemente radique en integrar todos los sistemas, pilotos incluidos", explicó Vasseur a la prensa durante la presentación del coche 2026 de Ferrari. "Se trata de un reinicio absoluto en su método de trabajo; tendrán que cambiar por completo la forma en que viven los fines de semana de competición. Es probable que hasta su estilo de conducción se vea alterado. Esto supone un desafío para ellos, y parte de nuestro trabajo será dotarles de las herramientas adecuadas para que den lo mejor. La verdad es que partimos desde cero, descubriendo todos estos nuevos retos, y eso me resulta muy estimulante."

¿Sobrevivirá Fred Vasseur en 2026?

Durante la temporada 2025 se generó una gran controversia en torno a la posición de Vasseur como director del equipo Ferrari. Tras fichar al siete veces campeón Lewis Hamilton para sustituir a Carlos Sainz, tuvo que enfrentarse a una campaña en la que el británico no logró ni un solo podio.

Además del decepcionante rendimiento de Hamilton, el SF-25 demostró ser un coche muy inconsistente. Por ello, Vasseur tendrá que asegurarse de que tanto Leclerc como Hamilton dispongan de un vehículo más competitivo este año.

Vasseur firmó un nuevo contrato en 2025 para disipar los rumores sobre su futuro, pero una temporada 2026 sin mejoras significativas podría volver a poner en entredicho su gestión.

La situación se complica aún más ahora que Christian Horner, despedido de Red Bull la temporada pasada, se encuentra disponible.

