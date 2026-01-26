Todo sobre la actividad de Antonelli y Russell en las pruebas de Barcelona
Todo sobre la actividad de Antonelli y Russell en las pruebas de Barcelona
Mercedes ha iniciado su pretemporada en la Fórmula 1 y con ello George Russell y Andrea Kimi Antonelli han puesto en marcha su temporada.
Durante las vueltas recorridas en el Circuito de Barcelona, Mercedes estrenó su nuevo motor en esta era de regulaciones que cambian los reglamentos.
En este primer día de competición , ambos pilotos de Mercedes fueron parte de los que tuvieron actividad el día de hoy.
En el caso de George Russell, fue uno de los pilotos que más vueltas dio con 93 vueltas, mientras que en el caso de Andrea Kimi Antonelli, sus 56 vueltas también lo convirtieron en uno de los pilotos que más tiempo pasó en el monoplaza.
Habrá aún varios días más en Barcelona para realizar pruebas y posteriormente pasar al periodo de pruebas que se realiza en Bahrain.
Relacionado: CONFIRMAN la conspiración contra Antonelli en Mercedes
¿Hasta cuándo tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Todo sobre la actividad de Antonelli y Russell en las pruebas de Barcelona
- hace 25 minutos
Fanáticos ENFURECEN contra la F1 por los días de pruebas en Barcelona
- hace 51 minutos
36 cosas que NO sabías de Checo Pérez
- 1 hour ago
Así fue el IMPRESIONANTE debut de Checo con Cadillac
- 1 hour ago
Así fue el CAÓTICO primer día de pretemporada de Colapinto en F1 2026
- 1 hour ago
¿Por qué Checo Pérez utiliza el '11' en Cadillac?
- 2 hours ago
Más leído
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero
Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
- 23 enero