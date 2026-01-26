Todo sobre la actividad de Antonelli y Russell en las pruebas de Barcelona

Mercedes ha iniciado su pretemporada en la Fórmula 1 y con ello George Russell y Andrea Kimi Antonelli han puesto en marcha su temporada.

Durante las vueltas recorridas en el Circuito de Barcelona, Mercedes estrenó su nuevo motor en esta era de regulaciones que cambian los reglamentos.

En este primer día de competición , ambos pilotos de Mercedes fueron parte de los que tuvieron actividad el día de hoy.

En el caso de George Russell, fue uno de los pilotos que más vueltas dio con 93 vueltas, mientras que en el caso de Andrea Kimi Antonelli, sus 56 vueltas también lo convirtieron en uno de los pilotos que más tiempo pasó en el monoplaza.

Habrá aún varios días más en Barcelona para realizar pruebas y posteriormente pasar al periodo de pruebas que se realiza en Bahrain.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

