CONFIRMAN la conspiración contra Antonelli en Mercedes

Han señalado que las conversaciones entre Max Verstappen y Mercedes como posible reemplazo de Kimi Antonelli fueron reales.

Verstappen vivió uno de sus momentos más difíciles en el Gran Premio de Barcelona tras un inicio complicado de temporada. El piloto de Red Bull sufrió problemas con los neumáticos blandos en la pista catalana, lo que le costó ser adelantado por Charles Leclerc y, posteriormente, chocar con un agresivo George Russell.

Tras el incidente, el piloto holandés se salió de la curva y quedó delante del piloto británico. Sin embargo, su equipo le pidió que dejara pasar a Russell para evitar una posible sanción, aunque la dirección de carrera luego anunció que no tomaría medidas.

Un Verstappen visiblemente frustrado dejó pasar a Russell en la quinta curva, pero luego se reinsertó de inmediato al restablecer su posición. La decisión de la dirección de carrera impuso al piloto una penalización de diez segundos y tres puntos en su superlicencia.

Como consecuencia, Red Bull Racing pasó de haber finalizado en quinta posición a ocupar la décima, perdiendo así nueve valiosos puntos en el campeonato. A pesar de todo, Toto Wolff se mostró sorprendentemente sereno al analizar el incidente, lo que avivó rumores sobre su interés en incorporar a Verstappen para la temporada 2026, situación que posteriormente corroboró.

Para Tom Coronel ese momento confirmó que existía algo más entre Wolff y Verstappen: "Ver a tu piloto casi salirse de la pista y luego escuchar una respuesta tan calmada durante la entrevista te hace pensar: 'Algo se mueve aquí. Están en conversaciones con Verstappen'", comentó en el reportaje anual de Viaplay.

Por su parte, Christijan Albers añadió: "Russell llevaba tiempo percibiendo que se estaban produciendo conversaciones entre Wolff y el bando de Verstappen, una situación que, evidentemente, no le agradaba."

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

