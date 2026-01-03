Kimi Antonelli, DESPRECIADO dentro de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli recibió un mensaje que puede considerarse como un desprecio dentro de Mercedes.

En una entrevista con Auto Motor und Sport, George Russell dejó claro que nunca ha temido perder su puesto frente a Verstappen: “Nunca me preocupé por perder mi asiento”, afirmó el piloto.

Además, entiende perfectamente la estrategia de Mercedes de contar con la mejor dupla posible, reconociendo que, en este momento, Verstappen es el mejor piloto en la parrilla.

Relacionado: El mensaje de Mercedes que debe PREOCUPAR a Kimi Antonelli

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!