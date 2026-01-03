El mensaje de Mercedes que debe PREOCUPAR a Kimi Antonelli

Mercedes ha lanzado un mensaje sobre la temporada 2026 de la Fórmula 1 que debería preocupar a Kimi Antonelli.

En declaraciones a la prensa, Toto Wolff ofreció una actualización a los seguidores de las Silver Arrows sobre las expectativas de dominar en un nuevo ciclo reglamentario.

“En 2014 ya sentí una buena vibración durante el invierno, siendo nosotros los primeros en ensayar al máximo en el dinamómetro. El motor resultó ser más fiable de lo que los demás parecían experimentar. Y, desde el primer día de pruebas, cuando muchos no completaron ni unas vueltas, nosotros sí lo hicimos.

"Lo mismo sucedió el segundo día. Por eso, no se puede comparar. Además, la competencia hoy es mucho más reñida que en años anteriores. Es muy difícil de prever, ya que nos marcamos objetivos que vamos cumpliendo.

"Solo el futuro dirá si dichos objetivos fueron lo suficientemente ambiciosos y si se establecieron con las prioridades adecuadas. Y no estamos muy lejos, faltan unas ocho semanas", señaló.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

