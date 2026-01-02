Kimi Antonelli confiesa el problema que le tomó MESES solucionar en Mercedes
Andrea Kimi Antonelli reveló el problema que le tomó meses resolver dentro de Mercedes.
Hablando con Autosport tras la temporada 2025, el corredor italiano dijo lo siguiente: "Creo que perdí un periodo claro de dos a tres meses en progresos. Tenía más problemas con la parte trasera que George [Russell]".
"Me costó adaptarme, en gran parte por mi estilo de pilotaje. Fue una etapa complicada, ya que fui perdiendo poco a poco la confianza y la tensión al volante me impedía avanzar".
"Probablemente habría sido distinto si hubiera logrado adaptarme antes o si hubiera vuelto a la configuración anterior de la suspensión; así podría haber recuperado impulso a mitad o al final de la temporada en Europa", declaró.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
