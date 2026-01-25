¡ARRUINADO el inicio de 2026 para Alonso!

Fernando Alonso y Aston Martin han recibido un golpe brutal de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y no podrán estar en los días de prueba.

De poco sirvió la llegada con bombo y platillo de Adrian Newey a Aston Martin, ya que el equipo propiedad de Lawrence Stroll no podrá utilizar el nuevo mono plaza a tiempo.

Fuertes problemas en el ensamblaje de las piezas en el nuevo auto de Aston Martin han ocasionado que se espera que no participen en ninguno de los primeros tres días de pruebas oficiales establecidos por la Fórmula 1.

Con esto, el inicio de Aston Martin en la nueva 'era' de la Fórmula 1 deja en una posición bastante complicada al piloto español, que apostó todo al proyecto con Honda y Newey en esta escudería.

Relacionado: OFICIAL: Aston Martin confirma un RETIRO de la F1

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!