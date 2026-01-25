close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

F1 Noticias Hoy: Retraso en Aston Martin; Ferrari buscará FICHAJE en McLaren

F1 Noticias Hoy: Retraso en Aston Martin; Ferrari buscará FICHAJE en McLaren

Aloisio Hernández
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 25 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ÚLTIMA HORA - ¡Destapan ATRASO en Aston Martin para la pretemporada! ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton Hoy: ¡Ferrari buscará FICHAJE en McLaren! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2764 votos

Relacionado

Últimas Noticias

F1 Noticias Hoy: Retraso en Aston Martin; Ferrari buscará FICHAJE en McLaren
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Retraso en Aston Martin; Ferrari buscará FICHAJE en McLaren

  • hace 31 minutos
Checo Noticias Hoy: Ferrari da PROBLEMAS; CONFIRMAN TRAICIÓN; Cadillac anuncia BOMBAZO
Cadillac

Checo Noticias Hoy: Ferrari da PROBLEMAS; CONFIRMAN TRAICIÓN; Cadillac anuncia BOMBAZO

  • Hoy 05:00
Colapinto Noticias Hoy: Amenaza a Mercedes; Peligra su futuro; El secreto de su fichaje
Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Amenaza a Mercedes; Peligra su futuro; El secreto de su fichaje

  • Hoy 02:00
F1 Hoy: Honda ataca a Mercedes; Los memes de Ferrari
F1 Hoy

F1 Hoy: Honda ataca a Mercedes; Los memes de Ferrari

  • Hoy 00:00
OFICIAL: Cadillac anuncia un BOMBAZO para Checo Pérez
Cadillac

OFICIAL: Cadillac anuncia un BOMBAZO para Checo Pérez

  • Ayer 23:00
Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1
Alpine

Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero
 ¡Alonso REGRESA a Ferrari!
2.500+ views

¡Alonso REGRESA a Ferrari!

  • 5 enero
 Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
2.500+ views

Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin

  • 12 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x