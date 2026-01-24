¡Ferrari buscará FICHAJE en McLaren por culpa de Hamilton!

Lewis Hamilton tendrá un nuevo ingeniero de pista en 2026. Esto quedó claro tras el anuncio de Ferrari a principios de mes, cuando se confirmó que Riccardo Adami pasará a formar parte de la academia de pilotos del equipo. Sin embargo, aún se desconoce quién ocupará el puesto de ingeniero que acompañe a Hamilton.

Se espera que Bryan Bozzi, el ingeniero de Charles Leclerc, colabore con Hamilton durante algunas de las sesiones de pruebas previas a la temporada. Además, el diario italiano Corriere della Sera informa que Carlo Santi, antiguo ingeniero de Kimi Raikkonen, también tendrá un papel en el equipo.

Las mismas fuentes indican que el candidato para incorporarse de forma permanente ya está trabajando en McLaren. El informe no revela la identidad del nuevo ingeniero, pero subraya la importancia de que Ferrari acierte con su concepto para 2026, pues el futuro del equipo –y en particular el de Fred Vasseur– pende de un hilo.

Hace ya un año que el siete veces campeón Hamilton debutó públicamente como piloto de Ferrari en Maranello, lo que elevó las expectativas entre los tifosi tras un prometedor cierre de la temporada 2024.

Sin embargo, Hamilton no logró subirse al podio en ninguna gran carrera durante el año, mientras que su compañero Charles Leclerc se quedó sin victorias por cuarta vez durante sus siete años en la Scuderia.

La esperanza es que abandonar la temporada 2025 desde el principio permita concentrar los esfuerzos en adaptar las nuevas regulaciones de la mejor manera posible. Solo el tiempo dirá el resultado de este ambicioso proyecto.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

