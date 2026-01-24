Han revelado de última hora que hay un atraso en Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, para los test de pretemporada de la Fórmula 1.

De acuerdo con la información destapada por varios medios de comunicación, entre ellos TheBestES, el equipo del bicampeón del mundo estaría presentando complicaciones.

Esto fue lo que compartieron: Desde Silverstone se rumorea que en la fábrica ahora mismo se encuentran trabajando a destajo con el objetivo de llegar a tiempo para intentar rodar en este shakedown, sin embargo, complicaciones de última hora les harían perderse seguro el primer día de pruebas en Barcelona y seguramente el martes también.

"Aunque al parecer el AMR26 ha sido homologado pasando las pruebas de choque de la Federación Internacional de Automovilismo, hay ciertas piezas de nueva especificación que se han desarrollado a última hora que no han conseguido ser homologadas y eso provoca un retraso en el proceso de homologación completo del monoplaza.

"Recordemos que si todos los componentes exigidos por la FIA no pasan los crash-test, el coche no puede ser homologado para competir en la Fórmula 1. Se espera que Aston Martin anuncie sus planes a principios de la semana que viene, dando ya por hecho que también se perderán el primer día de pruebas en Barcelona, como ya ha ocurrido con Ferrari y McLaren, que rodarán a partir del martes", afirmaron.

Es importante señalar que esto no determina el rendimiento que podría tener un equipo en 2026. De hecho, es una situación "esperada" debido a los múltiples cambios en las regulaciones de los monoplazas.

Relacionado: Fernando Alonso sonríe: Honda ARREMETE contra la trampa de Mercedes

¿Cuándo son los test de pretemporada de la F1 2026?

GPFans te presenta todo lo que debes saber de los test de pretemporada del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Puede parecer que han pasado apenas cinco minutos desde que Lando Norris se coronó en Abu Dhabi, pero el actual campeón, Max Verstappen, junto a Lewis Hamilton y el resto de la plantilla, volverán a la pista en las pruebas de la F1 2026 este enero.

Con los lanzamientos de los nuevos monoplazas ya en marcha, la temporada comienza temprano gracias a las nuevas normativas que han cambiado el concepto de los coches, desde dimensiones reducidas hasta mayor potencia eléctrica.

Debido a estas modificaciones, se han programado tres sesiones de prueba distribuidas entre enero y febrero. La primera se desarrollará a puerta cerrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, seguida de dos jornadas en Bahréin el mes siguiente. Aunque ya se han mostrado los diseños de los equipos, la versión 2026 de los vehículos se finalizará al cierre de la pretemporada.

A continuación, te contamos las fechas, ubicaciones y todos los detalles claves de cada una de las pruebas previas a la temporada 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!