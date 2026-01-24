Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1
Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1
La temporada de Fórmula 1 de 2026 aún no ha empezado, pero ya se anuncia como una auténtica “silly season”. No menos de catorce de los 22 pilotos podrían ver finalizar sus contratos este año, lo que genera muchas especulaciones e incertidumbres en el paddock. En este artículo te contamos a qué pilotos afectará esta situación en 2026, incluyendo a Franco Colapinto.
Los nuevos reglamentos técnicos que entrarán en vigor en 2026 aumentan esa incertidumbre. Se barajan nuevamente las cartas y aún está por verse la jerarquía entre los equipos. Las escuderías se enfrentan a la difícil tarea de prever sus ingresos, y además está la interrogante de qué pilotos se adaptarán rápidamente a los cambios en el monoplaza.
Por ello, muchos equipos han incorporado cláusulas o opciones para extender los contratos por un año extra. Esta flexibilidad afecta a una parte significativa de la parrilla, mientras que grandes nombres como Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton no tendrán de qué preocuparse, aunque los detalles contractuales de algunos pilotos aún no se han hecho completamente públicos.
|Piloto
|Equipo
|Situación rumbo a 2027
|Notas
|Franco Colapinto
|Alpine
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Sin seguridad
|Termina en breve, pero con ventaja por el control de Lawrence Stroll
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Nico Hülkenberg
|Audi
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Valtteri Bottas
|No especificado
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Sergio Pérez
|Cadillac
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Oliver Bearman
|Haas
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Esteban Ocon
|Haas
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|George Russell
|Mercedes
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Alexander Albon
|Williams
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
|Carlos Sainz
|Williams
|Sin seguridad
|Contrato sin renovación definitiva
Relacionado: PELIGRA Franco Colapinto: Le ponen FECHA FINAL al motor "ilegal" de Mercedes
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
OFICIAL: Cadillac anuncia un BOMBAZO para Checo Pérez
- hace 7 minutos
Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: ¡Destapan ATRASO en el equipo de Fernando Alonso para la pretemporada!
- Hoy 18:00
INCREÍBLE: Mercedes terminó salvando el FUTURO de Franco Colapinto
- 2 hours ago
CONFIRMAN que está cerca la TRAICIÓN desde Franco Colapinto a Checo Pérez
- 3 hours ago
¡Ferrari buscará FICHAJE en McLaren por culpa de Hamilton!
- 3 hours ago
Más leído
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 5 enero
Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
- 12 enero