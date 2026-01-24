Franco Colapinto, con INMINENTE AMENAZA en la F1

La temporada de Fórmula 1 de 2026 aún no ha empezado, pero ya se anuncia como una auténtica “silly season”. No menos de catorce de los 22 pilotos podrían ver finalizar sus contratos este año, lo que genera muchas especulaciones e incertidumbres en el paddock. En este artículo te contamos a qué pilotos afectará esta situación en 2026, incluyendo a Franco Colapinto.

Los nuevos reglamentos técnicos que entrarán en vigor en 2026 aumentan esa incertidumbre. Se barajan nuevamente las cartas y aún está por verse la jerarquía entre los equipos. Las escuderías se enfrentan a la difícil tarea de prever sus ingresos, y además está la interrogante de qué pilotos se adaptarán rápidamente a los cambios en el monoplaza.

Por ello, muchos equipos han incorporado cláusulas o opciones para extender los contratos por un año extra. Esta flexibilidad afecta a una parte significativa de la parrilla, mientras que grandes nombres como Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton no tendrán de qué preocuparse, aunque los detalles contractuales de algunos pilotos aún no se han hecho completamente públicos.

Piloto Equipo Situación rumbo a 2027 Notas Franco Colapinto Alpine Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Fernando Alonso Aston Martin Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Lance Stroll Aston Martin Sin seguridad Termina en breve, pero con ventaja por el control de Lawrence Stroll Gabriel Bortoleto Audi Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Nico Hülkenberg Audi Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Valtteri Bottas No especificado Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Sergio Pérez Cadillac Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Oliver Bearman Haas Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Esteban Ocon Haas Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Kimi Antonelli Mercedes Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva George Russell Mercedes Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Liam Lawson Racing Bulls Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Arvid Lindblad Racing Bulls Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Isack Hadjar Red Bull Racing Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Alexander Albon Williams Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva Carlos Sainz Williams Sin seguridad Contrato sin renovación definitiva

Relacionado: PELIGRA Franco Colapinto: Le ponen FECHA FINAL al motor "ilegal" de Mercedes

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!