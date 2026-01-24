Checo Noticias Hoy: Es nominado al Oscar; Ferrari le provoca susto
Checo Noticias Hoy: Es nominado al Oscar; Ferrari le provoca susto
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 23 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez Hoy: OFICIAL - F1 con Checo Pérez es NOMINADA al Oscar. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: El SUSTO de Ferrari en su primera prueba con el motor 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Cadillac
Checo Noticias Hoy: Es nominado al Oscar; Ferrari le provoca susto
- hace 50 minutos
Alpine
Colapinto Noticias Hoy: Quieren frenarlo; Otro equipo quiere arruinar su 2026
- 3 hours ago
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Retiro confirmado; Alonso hunde a Ferrari
- Hoy 01:44
Alpine
INDIGNANTE: Otro equipo de F1 busca BLOQUEAR a Franco Colapinto
- Ayer 20:00
Cadillac
OFICIAL: Checo Pérez es NOMINADO al Oscar
- Ayer 19:00
Aston Martin
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- Ayer 18:00
Más leído
5.000+ views
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
2.500+ views
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
2.500+ views
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
2.500+ views
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
2.500+ views
¡Alonso REGRESA a Ferrari!
- 5 enero
2.500+ views
Alonso cumple el SUEÑO de Adrian Newey en Aston Martin
- 12 enero