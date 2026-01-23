BREAKING: Esto pasó en la HISTÓRICA presentación del F1 2026 de Franco Colapinto

El equipo de Fórmula 1 de Alpine presentó su nuevo monoplaza, la A526, con el que Pierre Gasly y Franco Colapinto saldrán a competir la próxima temporada.

Este modelo marca un hito, ya que es la primera vez que el equipo francés cuenta con una unidad motriz Mercedes. Hoy comienza una nueva etapa para Alpine en la Fórmula 1.

Desde un crucero, algo inédito en la historia de la F1, la escudería reveló la A526 y, esta misma semana, Pierre Gasly ya desempacó las primeras vueltas durante un shakedown en Silverstone. El coche luce una imagen muy similar a la de la temporada pasada.

Descubre las fotos de la A526 a continuación.

Alpine

Alpine

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

