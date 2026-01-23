close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

BREAKING: Esto pasó en la HISTÓRICA presentación del F1 2026 de Franco Colapinto

BREAKING: Esto pasó en la HISTÓRICA presentación del F1 2026 de Franco Colapinto

Aloisio Hernández
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

El equipo de Fórmula 1 de Alpine presentó su nuevo monoplaza, la A526, con el que Pierre Gasly y Franco Colapinto saldrán a competir la próxima temporada.

Este modelo marca un hito, ya que es la primera vez que el equipo francés cuenta con una unidad motriz Mercedes. Hoy comienza una nueva etapa para Alpine en la Fórmula 1.

Desde un crucero, algo inédito en la historia de la F1, la escudería reveló la A526 y, esta misma semana, Pierre Gasly ya desempacó las primeras vueltas durante un shakedown en Silverstone. El coche luce una imagen muy similar a la de la temporada pasada.

Descubre las fotos de la A526 a continuación.

Alpine
Alpine
Alpine
Alpine

Relacionado: Checo vs Colapinto: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre la TRAMPA de Alpine

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

2689 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

BREAKING: Esto pasó en la HISTÓRICA presentación del F1 2026 de Franco Colapinto
Alpine

BREAKING: Esto pasó en la HISTÓRICA presentación del F1 2026 de Franco Colapinto

  • 3 hours ago
ESCÁNDALO: ¡Quieren FRENAR a Franco Colapinto en 2026!
Alpine

ESCÁNDALO: ¡Quieren FRENAR a Franco Colapinto en 2026!

  • hace 42 minutos
OFICIAL: Aston Martin confirma un RETIRO de la F1
Aston Martin

OFICIAL: Aston Martin confirma un RETIRO de la F1

  • 1 hour ago
ALERTA Checo Pérez: El SUSTO de Ferrari en su primera prueba con el motor 2026
Cadillac

ALERTA Checo Pérez: El SUSTO de Ferrari en su primera prueba con el motor 2026

  • 2 hours ago
En imágenes: TODO lo que debes saber del NUEVO Ferrari para 2026
Ferrari

En imágenes: TODO lo que debes saber del NUEVO Ferrari para 2026

  • Hoy 12:31
F1 Checo Pérez Hoy: Lo menosprecian por culpa de Cadillac; Helmut Marko lo ataca de nuevo
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Lo menosprecian por culpa de Cadillac; Helmut Marko lo ataca de nuevo

  • Hoy 02:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
7.500+ views

Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin

  • 3 enero
 VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
5.000+ views

VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!

  • 16 enero
 Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
4.000+ views

Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso

  • 3 enero
 ¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
2.500+ views

¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes

  • 5 enero
 Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
2.500+ views

Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher

  • 7 enero
 Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
2.500+ views

Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

  • 7 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x