Checo vs Colapinto: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre la TRAMPA de Alpine

Franco Colapinto y Sergio Pérez están enfrentados por culpa de las últimas declaraciones de Cadillac sobre Alpine.

La escudería del corredor mexicano ha sido la última en sumarse a la polémica sobre la supuesta trampa o ventaja técnica que habría encontrado Mercedes en su unidad de potencia.

Esto fue lo que dijo Graeme Lowdon, jefe de equipo, a SkySports: "No puedo hablar por las unidades de potencia de otras personas ni por cómo han interpretado la normativa.

"Pero para mí está muy claro que está ahí, negro sobre blanco. Sin entrar en demasiados detalles, sabemos que Ferrari ha cumplido totalmente las normas en este aspecto. Eso nos da mucha confianza. Lo que me da mucha confianza y me hace muy feliz es que tenemos un motor totalmente legal", declaró.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

