Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso

En Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, estarían furiosos por la trampa de Mercedes en su motor para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con el reporte publicado en L'Equipe, la escudería del bicampeón del mundo no van a quedarse de brazos cruzados ante la decisión de la FIA de no imponer cambios a la unidad de potencia alemana.

Esto fue lo que se informó: "Sabemos que Aston Martin, ahora impulsado por Honda, y dirigido por Adrian Newey, estaría muy enfadado por esta malicia de motor. Es fácil imaginar que en Australia, durante la ronda inaugural (el próximo 8 de marzo), uno - o más - equipos vengan a presentar una reclamación y perjudicar al comienzo de temporada sereno que la disciplina esperaba con un cambio normativo que puede ser -muy- complicado de explicar.

"Según nuestra información, pronto debería establecerse un nuevo sistema de medición sin que se conozca el calendario, para poder medir esta tasa de compresión... en caliente.

"Durante el invierno, se celebraron discusiones. Entre los fabricantes de motores competidores (Red Bull, Audi, Honda y Ferrari) pero también con el regulador", reportaron.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

