OFICIAL: ¡Mercedes presenta su auto 2026 para pelearle el título a Fernando Alonso!

Mercedes ha desvelado el nuevo diseño de su coche para pelear contra Fernando Alonso por el título de la próxima temporada de Fórmula 1.

Aunque la escudería alemana mantiene en secreto los detalles técnicos, sí ha compartido con el mundo el vibrante esquema de colores que marcará el inicio de una nueva era.

Mercedes estrenará oficialmente su nuevo diseño el 2 de febrero durante un gran evento de lanzamiento. Sin embargo, la escudería ya había adelantado durante la Navidad que el 22 de enero se compartirían imágenes digitales del nuevo esquema de colores.

Estas se han publicado recientemente en Internet. Descubre a continuación la nueva livery del monoplaza de Mercedes para la temporada 2026, con George Russell y Kimi Antonelli al volante.

Hasta ahora se han presentado cuatro novedades en el mundo de los monoplazas. Red Bull Racing y su escudería hermana, Racing Bulls, abrieron el telón con un gran evento en Detroit gracias a su colaboración con Ford de Estados Unidos.

Haas fue el tercer equipo en hacer su aparición, mientras que el dúo formado por Esteban Ocon y Oliver Bearman mostró únicamente algunas imágenes digitales del nuevo diseño. Audi completó la tanda presentando su coche en directo desde Berlín.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

